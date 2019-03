SKIBHUS: Tove Hansen på 87 år vælger fællessange og fortæller om sit liv tirsdag klokken 13.30 i Skibhuscentret, Skibhusvej 270. Tove har været sangstyrer tidligere ved et syng sammen-arrangement, men da nåede hun kun frem til sin ungdom. Nu har det næsten været et krav fra tilhørerne at få resten af Toves liv serveret. Annette Magnussen betjener klaveret, og der er også hjemmebag og lotteri. 35 kroner er prisen for det hele. /RAS