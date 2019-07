Totalt nedbrændt: Iværksætterhus i Hjallese bliver ikke genrejst

Der stod ikke meget af ejendommen tilbage, efter branden i starten af april. Nu er brandtomten ved at blive revet ned med henblik på et salg af grunden. Og den er attraktiv, fordi den ligger tæt på Svendborgbanen og den kommende letbane. Foto: Michael Bager

Iværksætterhuset Munk House i Hjallese bliver ikke genopbygget, efter at det brændte ned til grunden i starten af april. - Det er selvfølgelig lidt vemodigt, men jeg vil stadig tilbyde gode råd til iværksættere med en god idé, siger ejeren Helge Munk.

Munk House kommer ikke til at rejse sig som Fugl Føniks, efter at iværksætterhuset på Egelundsvej i Hjallese brændte totalt ned den 2. april. Siden branden har ejeren Helge Munk været i dialog med forsikringsselskabet og overvejet flere muligheder. Og de overvejelser er nu endt med en beslutning om at opgive at genrejse huset og i stedet rydde og sælge grunden. Ifølge Helge Munk ville den eneste mulighed være at bygge en ny ejendom på samme placering som det nedbrændte Munk House, og det har han ikke været interesseret i. - Jeg ville få ét beløb af forsikringsselskabet, hvis jeg rejste bygningen samme sted og et noget mindre beløb, hvis jeg ville rejse den et andet sted. Det er helt fair og efter reglerne, men jeg er ikke interesseret i at rejse den det samme sted, siger Helge Munk, der mener, at området, hvor det nu nedbrændte Munk House har ligget, er ved at udvikle sig i en anden retning. - Flere af industrivirksomhederne er på vej væk, og der vil være et andet klientel derude, hvor erhvervsdelen vil blive mindre. Der kommer parcelhuse og ældreboliger. Det er fint nok, men det vil gøre det svære at trække iværksættere herud, siger Helge Munk.

Helge Munk og Munk House Helge Munk er en af Fyns mest driftige it-iværksættere og har igennem talrige år været en af hovedkræfterne bag et større fokus på iværksætteri uden for København.I 2005 og 2007 solgte han henholdsvis Munk IT og Munk Hosting, men beholdt ejendommen på Egelundsvej i Hjallese, hvor virksomhederne havde hovedkontor.



I stedet blev ejendommen omdannet til iværksætterhuset Munk House, som sidenhen har givet husly til en lang række virksomheder.



Blandt de største succeser, der voksede sig for store til rammerne i Munk House, er virksomheden Hesehus, som i dag er en af Danmarks absolut førende virksomheder inden for platforme til e-handel.



Helge Munk er i dag partner i en række virksomheder og blev i 2017 kåret som årets business angel, som er en titel som årets bedste investor. Den titel gav han i øvrigt videre til en anden fynbo - Torben Frigaard Rasmussen, da Investor Summit 2019 blev afholdt i Odense Congress Center i slutningen af juni.

Branden opstod på en tagterasse og spredte sig hurtigt til tagkonstruktionen. Foto: Nils Svalebøg

Hurtig hjælp til iværksættere De tæt ved 20 iværksættervirksomheder, der boede til leje i Munk House, er allerede kommet godt videre. Det er blandt andet sket via det store netværk, som Helge Munk har opbygget igennem sine mange år i it-branchen. - Jeg har været målløs over den måde, som folk har rakt ud til os på og hjulpet virksomhederne med at finde et nyt sted at være. De fleste af iværksætterne bliver jo sårbare, hvis de bare skal gå en enkelt uge uden drift, men de er alle kommet godt videre, siger Helge Munk og fortsætter: - Der var flere af dem, der i den grad skulle ryste oplevelsen af sig. Men de har været forsikret hver især og har derfor kunnet købe nyt udstyr med det samme. Og så har de selvfølgelig lavet back up af deres data. Det ville nok have været lidt pinligt for dem, hvis de ikke havde det og skulle indrømme det over for en it-mand som mig, siger Helge Munk.

Helge Munk og hans hustru Shanti Digebjerg var for nylig forbi den nedbrændte ejendom på Egelundsvej, hvor Helge Munk også selv har haft kontor igennem mange år. Foto: Shanti Digebjerg

Mennesker før mursten Helge Munk sad selv omkring 20 meter fra den terrasse, hvor et glødende cigaretskod satte gang i den voldsomme brand, men kunne intet stille op, da ilden først havde fået fat. - Vi opdagede det først, da ilden havde fået fat i tagpappet under terrassebrædderne og forsøgte at slukke det med de skumslukkere, vi havde i huset, men vi kunne ikke få skummet ned mellem brædderne, siger Helge Munk. Han har selv haft kontor i Munk House, siden det blev etableret efter salget af hans virksomhed Munk IT i 2005. I dag har han i stedet fået kontor hos Lorenz Technology i Hjallese, som han er medejer af og bestyrelsesformand for. Helge Munk er i det hele taget stadig en særdeles aktiv erhvervsmand, selvom han nu ikke længere er primus motor i et iværksætterhus fyldt med energi og gode idéer. - Jeg har været rigtig glad for at være en del af Munk House, så det er selvfølgelig lidt vemodigt at skulle sige farvel til det. Ikke på grund af huset og murstenene, men på grund af de mennesker, som man har mødt og forsøgt at hjælpe. Men jeg vil stadig tilbyde gode råd til iværksættere med en god idé, siger Helge Munk, der vurderer, at omkring 80 procent af iværksætterne i Munk House har været en succes. - Nogle virksomheder blev store og flyttede ud. Andre fandt på noget andet at lave. Sådan er det med iværksætteri, siger han. De sidste rester af Munk House er i øjeblikket ved at blive ryddet, så grunden kan blive sat til salg.