Niaz Bayati har lavet kunst til Dronning Margrethe og statsminister Lars Løkke Rasmussen, men det var nær aldrig kommet dertil, for den tortur, han blev udsat for i Irak, hjemsøgte ham i Danmark. Én oplevelse ændrede på det, og lørdag den 13. april fortæller han til TED x Talks i Odense om sin kamp for at få lov til bare at være sig selv.