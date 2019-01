Torben holdt øje med nattens stormflod: - Vi er efterhånden vant til det

I Stige er de vant til stormfloder. Derfor var der heller ikke meget bekymring at spore hos Torben Christiansen efter onsdagens stormflod, selvom vandet var faretruende tæt på hans bolig.

- Vi kan ikke gøre en skid ved naturens kræfter, siger Torben Christiansen. Han kigger ud over vejen mellem sin bolig og havnen i Stige - Lodsvej. Når man kommer til denne del af vejen, tager det ikke lang tid at spotte, at der er noget galt. Det stykke af vejen, der ligger mellem husene og havnen er forsvundet. Det gule skilt på busstoppestedet lyser op, men skiltets stang synes kortere end normalt. Der er ingen kaj at se ved jollerne, og skurene virker amputeret i højden. Der er noget galt på Lodsvej, for havet har indtaget vejen efter den stormflod, der har raset natten til onsdag. En time inde i det nye døgn toppede stormfloden med en vandstand på 150 centimeter over normalen i Odense Fjord. Denne onsdag morgen har Torben Christiansen og hans naboer på vejen netop også et noget kortere kig til hav end normalt. Torben Christiansen selv brugte de første af døgnets timer på at holde øje med havets indtog. - Jeg sad oppe til klokken tre i nat. Så holdt jeg øje med nogle bestemte punkter. Jeg ved, at når det kommer over vejen, så er det på en meter cirka. Når det når hushjørnet, er det på 120 centimeter. Og når vi når træporten til haven, så er vi på 140 centimeter, siger han. Natten til onsdag nåede vandet alle tre punkter ved Torben Christiansens grund. De mørke mærker længere oppe ad hans indkørsel vidner om, at vandet tidligere på døgnet har haft et noget større indtog på landjorden, end det har onsdag morgen klokken otte.

Kommer vandstanden over to meter, kan Torben Christiansens mur om grunden ikke længere holde vandet ude. Derfor tror han, at en sikring i området mod vandstandsstigningerne vil skabe ro i område. - Men det er nok et spørgsmål om penge, siger han. Foto: Sugi Thiru

Værre i fremtiden Både Torben Christiansen og naboerne har været forberedt på, at stormfloden ville ramme. Baner af sandsække dækker indkørsler, døre og kælderskakte. Beboerne har prøvet det før, så de ved, hvordan de skal beskytte sig mod vandstandsstigningerne. Torben Christiansen har taget en mere permanent beskyttelse i brug og bygget en stor betonmur. Den kan holde vand ude af have og hus med en vandstand på op til to meter over normalen, men derudover gør det ham ikke sønderlig bekymret, når han fra tid til anden bliver tættere nabo til havet. - Jeg sover roligt om natten. Vi kan ikke lave om på vandet, men bare beskytte os mod det. Vi er efterhånden vant til det og har prøvet det så mange gange, så der er ikke noget i det, siger han og fortæller, at der skal en vandstand på mellem 210 og 220 centimeter til, før hans betonmur ikke kan holde vandet ude. Denne gang klarede muren opgaven, men vandstanden er alligevel så høj onsdag morgen, at vandet kommer faretruende tæt på gummistøvlernes kant. Og der er da også én ting, der kan skabe en flig af bekymring hos Torben Christiansen. - Der er da bekymring, når man hører, at det bliver værre og værre i fremtiden, siger han. Og særlig én stormflod husker han tilbage på som en, der ikke skal gentages. Stormfloden i 2006. - Det var rigtig grimt, og vi måtte sikre med sandsække og pumper. Men hvis vi kunne klare to meter dengang, så kan vi også klare det her nu, siger han.

Torben Christiansen har altid en pumpe liggende klar i tilfælde af oversvømmelse. Foto: Sugi Thiru

Naboerne har inden nattens stormflod forsøgt at sikre deres grunde med sandsække. Foto: Sugi Thiru

Vandet dækker det nederste af bygningerne på havnen. Ved sidste uges stormflod var vandstanden dog 30 til 40 centimeter højere, fortæller Torben Christiansen. Foto: Sugi Thiru

Det er svært at se, hvad der er vand og land ved Stige Havn. Foto: Sugi Thiru