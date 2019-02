Top 6 lokker: OB-Brøndby ligner en publikumsmagnet

Fodbold: En plads i top 6 efter Superligaens grundspil ligner en realistisk mulighed for OB inden søndag aftens kamp mod den aktuelle treer i Superligaen, Brøndby.

OB er p.t. nummer fire, et point efter Brøndby, og holdet går ind til kampen på hjemmebane med en succesoplevelse efter den vundne pokalkvartfinale mod Esbjerg onsdag aften.

Derfor håber OB, at søndagens kamp mod Brøndby vil blive et tilløbsstykke med flere end 10.000 tilskuere på Nature Energy Park.

- Begge hold tager med en sejr et stort skridt mod mesterskabsspillet, og vi kan tydeligt se på billetsalget forud for kampen, at Odense har forstået vigtigheden og er klar til at bakke byens hold op, siger Jack Jørgensen i en pressemeddelelse.

- De, der primært kun kommer på stadion til de her store kampe, bør for deres egen skyld og for alles skyld købe billet i forsalg. Ellers lægger det unødigt pres på vores billetvogn ved hovedindgangen, og det gør også, at folk risikerer at komme for sent ind.

- Det er præcis ligesom, hvis du tager til en koncert eller i teatret: Så har du også købt din billet på forhånd. Det skal man vænne sig til her i Odense, når man går til fodbold. Det gør det nemmere for alle, og så sparer man penge, siger Jack Jørgensen til Fyens.dk.

Den billigste voksenbillet til søndagens kamp koster 120 kroner på ob.dk, mens den koster 160 kroner ved indgangen.