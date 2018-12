Togt-direktør afviser: - Det handler ikke om penge

Administrerende direktør hos Togt Ejendomme A/S Mogens Tveskov afviser, at ejendomsselskabet uden ret har nægtet en lejer at få vaskemaskine på grund af de penge, man tjener i fællesvaskeriet.

Avisen har stillet Togt-koncernens direktør, Mogens Tveskov, fem spørgsmål i den sag, hvor Lasse Godiksen fik en afvisning på ønsket om en vaskemaskine fra udlejeren Togt Odense A/S.

- Handler den her sag om, at TOGT Odense vil tjene penge på sit fællesvaskeri?

- Nej. Det handler om, at vi har været af den overbevisning, at faldstammerne i lejlighedens kloaksystem ikke har været dimensioneret til vaskemaskiner. Derfor har vi indtil nu haft den regel, at man i lejemålene på adressen ikke må have sine egne vaskemaskiner, men i stedet skal bruge fællesvaskeriet, hvor rørene er bedre dimensionerede.

- Hvordan kan det være, at en uafhængig syns- og skønsmands vurdering i sagen har været så forskellig fra den opfattelse, I tidligere har haft af rørene i lejemålene?

- Jeg har ikke læst rapporten, så jeg ved ikke, om syns- og skønsmanden har vurderet efter vaskemaskine til én lejlighed eller alle lejligheder, men da vi får hans vurdering, så lægger vi os selvfølgelig fladt ned, trækker os fra sagen og lader Lasse Godiksen få en vaskemaskine.

- Hvis fællesvaskeriet ikke handler om at tjene penge, hvorfor tager I så 17 kroner for en vask, når beregninger fra Boligejernes Videnscenter viser, at en vask kun koster syv kroner alt inklusiv?

- Efter vores vurdering er det prislejet i Odense. Det koster nogenlunde det samme andre steder. Om det er meget dyrere end at vaske selv, det har vi ikke tænkt over. Vi har ikke vaskerierne for at tjene penge. De udgør ikke nogen væsentlig del af vores indtægt, derfor har vi for eksempel heller ikke vaskekældre i vores nye byggerier.

- Lasse Godiksen beskylder jer for at bede ham holde sin vaskemaskine hemmelig for de andre beboere i lejemålet. Passer det?

- Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Efter den her afgørelse har alle i lejlighederne på adressen ret til at montere vaskemaskine. Vi er ikke interesserede i at skulle gennemgå flere sager, da vi naturligvis følger afgørelsen både nu og fremadrettet.