Togt-direktør: Derfor skrumpede TBT Tower med seks meter

Der blev givet tilladelse til et 66 meter højt tårn, men TBT Tower endte med at blive cirka seks meter lavere. Forklaringen ligger i mellemrummet mellem etagerne, siger Togt-direktør Mogens Tveskov.

Flere politikere udtrykte efterfølgende overraskelse over oplysningen om det blot 60 meter høje TBT Tower, som var ny for dem.

Den oplysning blev By- og Kulturudvalget præsenteret for i slutningen af oktober i forbindelse med, at Mogens Tveskov, adm. direktør i Togt, havde foretræde for at fortælle om sine bekymringer omkring det kommende Tigergården-byggeri på nabogrunden til TBT Tower. På samme møde havde Arkitektgruppens adm. direktør Robin Feddern i øvrigt også foretræde for at fremlægge sit syn på sagen.

Var TBT Tower blevet 66 meter højt, som der var givet tilladelse til i lokalplanen, ville tårnet være blevet Odenses højeste bygning.Men med "kun" 60 meter lander TBT Tower på andenpladsen og må se sig overgået af kirketårnet på domkirken Skt. Knuds Kirke. Her er listen over de højeste bygninger i Odense: 1. Skt Knuds Kirke: 63 meter 2. TBT Tower: 60 meter 3. OUH's højeste bygning: 54 meter 4. Skt. Albani Kirke: 50 meter 5. Ansgars Kirke: 45 meter 6. Højhuset på Fisketorvet: 44 meter 7. Højhuset på Tolderlundsvej 2: 40 meter Desuden findes der to høje skorstene i Odense. Den ved Albani (75 meter) samt skorstenen ved Fynsværket, som med 235 meter er højest af alt i Odense Kommune. Kilde: Odensebogen 2019

Huset var for tungt

Der viste sig at være nogle konstruktionsmæssige udfordringer i den måde, p-kælderen og fundamentet var udformet på, fortæller Mogens Tveskov.

Kort fortalt kunne fundamentet ikke bære vægten af huset, som bygningen fra starten var tegnet, viste beregninger.

Men det er faktisk ikke derfor, huset er skrumpet med seks meter, forklarer Mogens Tveskov. Den konstruktionsmæssige udfordring med bygningens vægt blev nemlig løst på en helt anden måde. Med ekstra afstivning.

Når bygningen blev lavere, har det ifølge Mogens Tveskov en anden forklaring.

- Det skyldes, at vi og vores entreprenører fandt en måde at formindske etageadskillelsen med 30 centimeter per etage. Logisk set har det selvfølgelig også en betydning for vægten af bygningen, men det var faktisk ikke årsagen til, at vi gjorde det. Det med vægten på bygningen var allerede løst med den ekstra afstivning, der blev udført, forklarer han.

Problemerne med konstruktionen har samlet set betydet, at TBT Tower er blevet dyrere at opføre end budgetteret, bekræfter Mogens Tveskov. Hvor meget dyrere ønsker han dog ikke at udspecificere.

Selv om TBT Tower ikke blev så højt, som det kunne være blevet, er der dog stadig 17 etager i bygningen som planlagt fra starten, oplyser Togts adm. direktør.