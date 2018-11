Togkaos: Odense-rådmand gav husly til strandede børn

Rådmand Jane Jegind havde tirsdag ikke regnet med at skulle have overnattende gæster, men efter en lang aften på Odense Banegård Center måtte hun alligevel hjem og rede et par ekstra senge op.

Omkring 30 skolebørn strandede nemlig sammen med hundredvis af andre passagerer i Odense på grund af den overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt lokomotivførere hos DSB tirsdag.

Rådmandens datter var sammen med skolebørnene, der kommer fra hele landet og havde været til møde i kommunens lokaler på Ørbækvej 100 i organisationen Danske Skolebørn.

Rådmand Jane Jegind er glad for, at tirsdagens byrådsmøde ikke trak ud, for under mødet fik hun en sms fra sin 14-årige datter, Amalie, der stod sammen med de mange skoleelever i alderen 13 til 15 år på Odense Banegård Center.

Trafikken var hele eftermiddagen og aftenen lammet, og rådmanden endte med at tilbringe det meste af aftenen på Odense Banegård Center sammen med datteren og de mange skolebørn, indtil de fleste børn var kommet på et tog.

- Det eneste, DSB kunne gøre for de unge mennesker, var at refundere billetten, men det kunne børnene ikke rigtig bruge til noget, for det kommer de jo ikke til hverken Aalborg eller Vejle af. Til sidst måtte vi tage et par børn med hjem og overnatte, for jeg sender altså ikke et 13-årigt barn til Tønder med toget klokken 21.30, fortæller Jane Jegind.

- Så må vi bare håbe, at andre voksne vil gøre det samme for vores børn, hvis de en dag står i en lignende situation et sted, tilføjer Jegind, der torsdag morgen satte de sidste par børn på et tog hjem til Jylland.