To unge mænd sov rusen ud i detentionen

Julebryg har som bekendt en lidt højere alkoholprocent end en almindelig pilsner. Måske var det grunden til at politiet måtte tage sig af to unge mænd, der ikke kunne styre deres brandert fredag nat.

Den første blev hentet ved Heidis Bier Bar i Vestergade ved midnat. Her havde en 24-årig mand fået så meget indenbords, at han ikke kunne tage vare på sig selv.

Tre timer senere var den gal med en 18-årig mand, som løb rundt på Albanigade og opførte sig utidigt. Begge fik et par timer i kælderen under politigården i Odense til at sove rusen ud.