To gangen inden for kort tid natten til søndag måtte Fyns Politi forhindre spritbilister i at køre videre i Bøgeparken i Vollsmose.

Første gange var klokken 10 minutter over fire. Her blev en 24-årig mand fra Nordjylland standset og efterfølgende anholdt og sigtet.

Cirka 20 minutter senere standsede politiet en 32-årig mand fra Sydfyn, der også kunne anholdes og sigtes for spirituskørsel.