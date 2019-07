To par vil give Kragsbjerggaard et løft: - Vi elsker det, selv om det er hårdt

Tvillingerne Kim og Kate Falden og deres ægtefæller har alle sagt deres gode job op og satser sparepengene på Odense Vandrehjem. Siden 1. januar, hvor de overtog bygningerne og driften, har de haft forrygende travlt.

Steen Kusch har lært på den hårde måde, hvor lang tid det tager at gøre 17 toiletter rene. Sammen med Odense Vandrehjems tre andre nye ejere - hans svoger og svigerinde og hustruen Kate - knokler han i denne tid med at gøre alle højsæsonens gæster glade og tilfredse. Samtidig tager planerne om en opgradering af vandrehjemmet form. Mens der bygges og renoveres i det gamle hovedhus, der tidligere husede Odense Militærmuseum, serveres der morgenmad, gøres værelser klar og bookes nye besøg i vandrehjemmets længer. 3000 kvadratmeter har de to par købt sig, og det har vist sig at være lidt af en mundfuld at gå i gang med. - Men vi elsker det, selv om det er hårdt. Når jeg går ind i gården her klokken halv seks om morgenen og ser, hvor smukt og dejligt her er, så er det det hele værd, siger Kate Falden, der er gift med Steen Kusch og søster til Kim Falden. Man forstår godt, hvad hun mener, når man en sommermorgen træder ind igennem den gamle vognport og ind på Kragsbjerggaards toppede brosten med gule bindingsværkslænger på begge sider og den store gamle hovedbygning længere væk. Kragsbjergskoven former et grønt bagtæppe, og to store ahorntræer med runde trækroner giver skygge til vandrehjemmets gæster, der er trukket ud for at spise deres morgenmad i solen. Her er helt stille, selv om byen kun er ti minutter væk på cykel og motorvejen otte minutter i bil.

- Vi elsker det, selv om det er hårdt. Når jeg går ind i gården her klokken halv seks om morgenen og ser, hvor smukt og dejligt her er, så er det det hele værd. Kate Falden, som satser sparepengene på Odense Vandrehjem

Fra venstre er det Steen Kusch, Kate Falden, Tina Falden og Kim Falden. Odense Vandrehjem Kragsbjerggaard er en del af Danhostel-systemet. Foto: Michael Bager

Stejl læringskurve Det kom nærmest som en chok for de to par, at det blev dem, der fik lov at købe Odense Vandrehjem Kragsbjerggaard af kommunen sidste år. Men buddet på 8,7 millioner kroner var højest, og det fik Steen Kusch besked om lige midt i Iggy Pop-koncerten på Tinderbox 2018. - Da jeg ringede til Kim og fortalte det, troede han, at jeg var fuld. At jeg tog pis på ham. Det havde vi virkelig ikke regnet med, siger den tidligere el-installatør og elektriker, der nu er vandrehjemsejer og sammen med de tre andre har været inde i en meget stejl læringskurve. Fra de fik beskeden begyndte en intensiv planlægningsperiode med ugentlige møder om, hvordan de ville organisere sig. Der blev lagt en plan for, hvordan den gamle bindingsværksgård skulle istandsættes i etaper og for, hvordan det gamle hovedhus skulle blive til otte værelser i hotel-standard. Det med at bygge og sætte i stand er det mindste af det hele for de to familier, der i forvejen ejer fire ejendomme sammen, som de selv har sat i stand og udlejer. Men ingen af dem havde forstand på vandrehjemsdrift, og de måtte sætte sig ind i nye booking- og regnskabssystemer, fødevarer og hygiejne-regler og meget andet, samtidig med at de har passet gæsterne. - Vi har fundet ud af, at det var fint, at der ikke var så mange gæster først på året, for der var meget at gå i gang med. Vi satte gang i en kæmpe rengøring, vi har renoveret spisesalen, køkkenet og receptionen, købt nye dyner og puder og været rundt i alle hjørner, fortæller Kim Falden.

Sally Herman rydder op efter morgenmaden, som ejerne lægger meget vægt på er god. Gæsterne har allerede gjort opmærksom på, at de sætter stor pris på den. Foto: Michael Bager

Dreamteam Ledelsen af vandrehjemmet er delt ligeligt mellem de fire ejere, der kender og supplerer hinanden godt efter mange års samarbejde. Kim Falden, der er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, står for ejendomsudvikling og drift, Kate Falden, der er sundhedsplejerske, har styr på personale og administration, mens Tina Falden er kontoruddannet og har ansvar for økonomi og event. Steen Kusch styrer alt it og har ligesom Kim ansvaret for driften af bygningerne. De fire har store planer med vandrehjemmet, som de ønsker at give et generelt løft. Første etape er at sætte hovedhuset i stand. Bygningen var så faldefærdig i salgsmaterialet, at den optrådte uden værdi. Nu er huset allerede sandblæst og vandskuret og indendørs er alt revet ned, og en murer er i færd med at bygge otte værelser, der bliver af lidt højere standard - og dyrere - end de 32 øvrige værelser. Næste etape bliver at sætte en af længerne i stand og bygge værelserne om, så alle får eget toilet, entre og direkte udgang til gården. Samme plan gælder for sidste længe. - Vi vil gerne hæve standarden, fordi vi også ønsker at satse på konferencegæster, der kan overnatte. Vi har gode faciliteter til større grupper og lokaler, hvor der kan holdes møder og oplæg. Vi har investeret i skærme og internet, så det kan lade sig gøre. Det håber vi meget på vil lykkes, fortæller Kim Falden. Parrene fortæller, at de foreløbig har lavet en fem-årsplan. - Så må vi se, om det brister eller bærer. Vi bliver her ikke for enhver pris, hvis det ikke kan løbe rundt, siger Steen Kusch. Kunsten bliver at få nok gæster uden for sæsonen, er de fire klar over. De håber, at en sammensætning af lejrskoler, håndværkere, møde- og konferencegæster, koncertgæster og almindelige turister kan blive fremtiden for Odense Vandrehjem. De arbejder desuden hårdt på at løfte deres karakterer på Danhostels hjemmeside, og allerede siden januar er karakteren hævet fra 7,1 til 8,5. - Det skyldes blandt andet morgenmaden. Den går vi ikke på kompromis med, og vi har brugt lang tid på at udvikle, hvordan den skal være. Vi er også grundige med rengøringen, fortæller Kate Falden.

Tina Falden, Kim Falden, Kate Falden og Steen Kusch har overtaget Danhostel Kragsbjerggaard. Foto: Michael Bager

Ambitioner Alle er enige om, at ingen kan undværes i processen, hvor de skal have alt det nye op og køre, og hvor de skal lære, hvordan man driver vandrehjem og hotel. I begyndelsen var det ikke meningen, at Kate og Tina skulle være på vandrehjemmet på fuld tid, men sådan er det blevet, og det er helt nødvendigt, har det vist sig. - Jeg kan faktisk ikke rigtig se, hvordan andre klarer sig uden at være fire, bemærker Tina Falden. For nylig fik Kate Falden og Steen Kusch imidlertid smag for, hvordan det ville være, hvis de kun var to, for mens Kim og Tina var på 14 dages ferie med deres børn, måtte de to klare tjansen alene sammen med rengøringshjælpen og nogle af de timeansatte unge piger. Da rengøringshjælpen meldt sig syg, blev det Steens job at klare rengøringen på værelserne og på toiletterne, og derfor kan han nu sige helt præcist, hvor lang tid tager det tager at gøre toiletterne på et vandrehjem med 32 væreser rene. - Det tager fire timer. Hverken mere eller mindre, smiler han.

Kate Falden har sammen med Tina Falden, Kim Falden og Steen Kusch overtaget Danhostel Kragsbjerggaard. Foto: Michael Bager

Tina Falden har sammen med Kim Falden, Kate Falden og Steen Kusch overtaget Danhostel Kragsbjerggaard. Foto: Michael Bager

Steen Kusch har sammen med Tina Falden, Kim Falden, Kate Falden overtaget Danhostel Kragsbjerggaard. Foto: Michael Bager

Kim Falden har sammen med hustruen Tina Falden, søsteren Kate Falden og hendes mand, Steen Kusch, overtaget Danhostel Kragsbjerggaard. Foto: Michael Bager

Kate Falden har sammen med Tina Falden, Kim Falden og Steen Kusch overtaget Danhostel Kragsbjerggaard. Foto: Michael Bager

Kim Falden har sammen med hustruen Tina Falden, søsteren Kate Falden og hendes mand, Steen Kusch, overtaget Danhostel Kragsbjerggaard. Foto: Michael Bager

