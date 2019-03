To påvirkede bilister

Odense: Inden for få minutter standsede betjente fra Fyns Politi natten til lørdag to forskellige personbiler, ført af yngre mænd i det, der blev vurderet til at være påvirket tilstand.

Den første blev standset på Rugårdsvej klokken 00.23, hvor en 22-årig mand fra Odense blev taget med på politigården for at blive tjekket for euforiserende stoffer.

Klokken 00.38 blev en 24-årig svendborger standset i Sct. Jørgensgade, og siden måtte han afgive en blodprøve til tjek for hvor høj promille, han havde. Begge mænd må vente et par uger på testenes indhold.