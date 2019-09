To forklaringer på, at vi synger mere sammen

1: En unik dansk tradition, der kan noget særligt

Folk har fået blikket op for, at fællessang kan noget, lyder den første forklaring:

- Vi har en unik dansk tradition, som stammer tilbage fra 1800-tallet, hvor man opfandt fællessang i forbindelse med folkeoplysning. Der ligger også noget i at synge en sang en anden har skrevet, for de refleksioner, der ligger inde i sangen, overtager man selv - eller udtrykker dem selv. Det er ikke ligesom at høre en fortælle digte - det bliver en historie, man selv er med til at fortælle.

- Vi er heldige, at der er så mange tekstforfattere og komponister, der skriver med det formål for øje, at sange skal synges af andre. Det har man ikke helt i andre lande. Det betyder, at vi har utallige gode sange, som er sangbare i en større kreds, siger Anders Kinch-Jensen.