To bilister blev sendt til blodprøve

Odense: En mand med køreskoleundervisningen i nogenlunde frisk erindring, og en kvinde, der burde være en rutineret bilist, blev natten til søndag begge afsløret som spiritusbilister, da de blev standset af politipatruljer i Odense.

En 50-årig kvinde fra Odense måtte lade sin bil stå, da hun havde pustet i politiets alkometer i Asylgade ved Slotsgade kort efter midnat. Hun blev i stedet kørt med til en blodprøve-udtagning, der kunne fastslå hendes nøjagtige alkoholpromille.

Det samme skete for en 21-årig mand fra Odense, som fire timer senere blev standset i sin bil på Vindegade og bedt om at puste i alkometeret. Også hans resultat lå over det tilladte.