To biler stjålet i weekenden

To bilejere i Odense måtte i den forgangne weekend opleve tyve trille væk med deres biler. Lørdag morgen ved syv-tiden var det en bilejer, der pludselig ikke kunne finde sin sorte Seat Mii, årgang 2016, der ellers havde holdt parkeret i Albanigade siden fredag aften klokken 20.30. Hvordan det er lykkedes tyven at stjæle bilen, står hen i det uvisse. Bilen er nu efterlyst og har registreringsnummeret AZ88742.

En biltyv havde det til gengæld let, da vedkommende samme nat stjal en grå VW Up, årgang 2017, fra en adresse på J.L. Heibergs Vej. For her havde tyvene på en eller anden måde fået fat i den rette nøgle, og så var det ingen sag at låse bilen op og køre væk. Ifølge anmeldelsen til Fyns Politi, så er tyveriet sket mellem klokken 21 fredag og 06.00 lørdag. Bilen har registreringsnummeret BV21002.

De to biler var i øvrigt ikke de eneste køretøjer, der blev meldt stjålet i weekenden. I Albanigade blev der lørdag aften også stjålet en motorcykel af mærket Yamaha XTZ 750, årgang 1992. De nærmere omstændigheder omkring tyveriet er uklare, men ifølge anmeldelsen skete tyveriet i et tidsrum af kun et kvarters tid - mellem klokken 19.30 og 19.45 lørdag aften. Motorcyklen har registreringsnummeret BC74524.