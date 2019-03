HUNDERUP: Hvordan er det at bo med sin mand og to børn på en Stillehavsø langt fra læge og hospitalshjælp. Torsdag klokken 14.30 fortæller sygeplejerske Kirsten Pinholt i Thomas Kingos Kirke om de to år, som familien tilbragte på Reef-øerne, nogle små koraløer i Stillehavet. /RAS