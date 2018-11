Tjenstlig advarsel ikke o.k.: Erik Schmidt vandt over Odense Kommune i landsret

Mere end fire år efter, at Odense Kommune gav lærer Erik Schmidt en tjenstlig advarsel for at være for negativ, har Østre Landsret nu slået fast, at advarslen var uberettiget.

Hans ord eller opførsel var ikke mere negativ end andre læreres, og han var ikke med til at piske nogen skidt stemning op.

Det mener Østre Landsret, der på den vis konkluderer, at det ikke var o.k., at Odense Kommune i sommeren 2014 gav Erik Schmidt en tjenstlig advarsel for at være "meget negativ over for de forandringer, Agedrup Skole er i" og for at at være med til at "piske en negativ stemning op i personalegruppen".

- Jeg er så lykkelig for dommen, jeg er så glad, konstaterer Erik Schmidt.

- Jeg har det rigtig godt med, at min opfattelse af situationen får en blåstempling fra retten. Og jeg er især glad for, at sagen nu kan skabe præcedens for andre lærere og offentligt ansatte.

- Der har ikke været lignende sager ved den civile domstol, og forhåbentlig betyder dommen nu, at der igen bliver højere til loftet på skolerne, og at lærerne igen tør sige, når der er noget, de er uenige i, siger han.