Tjek din e-Boks: Du kan være blevet smittet med mæslinger

En patient med mæslinger kan have smittet andre i venteværelset hos lægevagten på Odense Universitetshospital.

Odense: Hvor var du om aftenen mandag 4. februar? Hvis du var taget til lægevagten ved Odense Universitetshospital, er der risiko for, at du har været udsat for mæslingesmitte. Det oplyser Region Syddanmark fredag formiddag.

En patient med mæslinger opholdt sig mandag aften mellem klokken 21.30 og 23.30 i venteværelset hos lægevagten - og personer, der har været i venteværelset i samme tidsrum kan være blevet udsat for mæslingesmitte, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Ifølge regionen har de patienter, som har været hos lægevagten mandag aften samtidig med den smittede, modtaget en besked i deres e-Boks, som fortæller, hvordan de skal forholde sig.