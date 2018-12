Tinderbox-sponsorat: Odense Kommune har fået stort udbytte af festival

Odense Kommune er tilfreds med, at Ankestyrelsen efter to år har blåstemplet sponsoratet til Tinderbox.

Odense Kommune har præcis som Tinderbox-chefen Brian Nielsen ikke været urolig for Ankestyrelsens afgørelse i sagen om sponsoratet mellem kommunen og festivalen.

- Da vi i januar 2015 rettede henvendelse til Statsforvaltningen, handlede det udelukkende om kommunens tilskud og ikke sponsoratet, som denne afgørelse drejer sig om. Men på baggrund af vores henvendelse valgte Ankestyrelsen af egen drift at dykke ned i både lejeaftalen vedrørende Tusindårsskoven samt sponsoraftalen. Afgørelsen omkring sponsoratet har hængt lidt i bremsen og har altså været mere end to år undervejs, men vi har ikke ligget søvnløse, fordi vi havde gjort et stort forarbejde for at sikre, at vi betalte markedsprisen, siger Karina Elbrønd, juridisk chef i Borgmesterforvaltningen.

Til trods for formodningen om en positiv afgørelse er det rart at kunne sætte et punktum i sagen.

- Vi er naturligvis glade for at få Ankestyrelsens ord for, at vi har gjort alt efter bogen. Der har været en del postyr omkring aftalen ikke mindst blandt andre festival-aktører, derfor er det rart endegyldigt at få belyst, at Odense Kommune har fulgt reglerne. Jeg mener ikke, vi kunne have grebet sagen meget anderledes an i begyndelsen. Derfor har det været uheldigt, at det har været så langt et forløb med Ankestyrelsen, fordi det har skabt noget usikkerhed og støj, siger Karina Elbrønd.

Odense Kommunes tilskud og sponsorat er ophørt pr. 1. november. Alligevel giver sagens afslutning arbejdsro.

- Vi ved, at fremgangsmåden er korrekt. Ved fremtidige arrangementer og events kan vi med sindsro benytte samme model, siger Karina Elbrønd.

Hun bekræfter, at Odense Kommune i den grad har fået fuld valuta for sponsorkronerne, som har varieret mellem to og tre millioner kroner pr. år til de første fem års festivaler.

- Pengene har været givet ekstremt godt ud. Vores effektmåling viser, at såvel Tinderbox-tilskuddet som -sponsoratet har haft en markant effekt og været en stor succes for byen på mange fronter. Det har været en god forretning at brande byen gennem Tinderbox. Tilsvarende har kommunens sponsorat af Odincon-arrangementet (esport-konkurrence) haft en stor effekt, når det kommer til at skabe international omtale af byen over for teknologi- og robotinteresserede, siger Karina Elbrønd.