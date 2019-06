Tinderbox rykker ind på golfbanen

Hvad har Tinderbox og Odense Eventyr Golf til fælles?

Umiddelbart ingenting bortset fra naboskabet hvert år i slutningen af juni, når festivalen fylder Tusindårsskoven i Odense. Men i år bliver det anderledes. For når festivalen skal afvikles i dagene 27. til 29. juni, bliver det også med en velgørende professionel golfturnering med en præmiesum på 300.000 kroner hos Odense Eventyr Golf.

Det er selskabet bag blandt andet Tinderbox og Northside-festivalerne, Down The Drain, der sammen med danmarks professionelle golf tour Ecco Tour, står bag turneringen Tinderbox Charity Challenge.

- Det er femte gang vi laver en Charity-turnering med Down The Drain, men det er første gang vi gør det sammen en musiker, fortæller Flemming Astrup fra ECCO Tour.

Pengene fra en auktion i forbindelse med turneringen går i år til musikeren Michael Falchs almennyttige forening "De Vildeste Fugle", der har til formål at yde støtte til børnefamilier, hvor en forælder har alkoholproblemer.

- Michael fortalte mig i efteråret om hans tanker for et nyt socialt initiativ, og Brian Nielsen (direktør i Down The Drain red.) og jeg blev hurtigt enige om, at det passede perfekt med vores målsætninger og tanker for vores fælles turnering. Jeg glæder mig især til onsdag aften, hvor alle gæsterne får special adgang til festivalområdet, dagen før det hele går i gang. Her vil Michael Falch underholde med en målsætning om forhåbentligt at kunne indsamle på den gode side af en kvart million til "De Vildeste Fugle", siger Flemming Astrup.

Hos Tinderbox glæder man sig også samarbejdet:

- Vi er glade for at kunne støtte "De Vildeste Fugle". Michael Falch står bag et stærkt initiativ, der med udgangspunkt i musikken sætter fokus på en meget vigtig sag, siger talsmand for Tinderbox, John Fogde.

Tinderbox Charity Challenge spilles i et særligt format for firemandshold, hvor to amatører og to professionelle danner hold de første to dage. På tredjedagen, den 28. juni, spiller de professionelle finalerunden alene. Sidste år indsamlede en auktion i forbindelse med Tinderbox Charity Challenge 215.800,- til fodboldspilleren Daniel Aggers Agger Foundation.

Michael Falch i øvrigt også på Tinderbox lørdag 29. juni.

Se mere på Tinderbox.dk