Tinderbox-rekord: Miley Cyrus fik billetsalget til at eksplodere

Onsdag var på mange måder en stor dag for Tinderbox. Festivalen løftede sløret for 25 nye navne og kunne dermed præsentere årets færdige plakat. Mest iøjnefaldende var den amerikanske popsanger Miley Cyrus, som ikke blot har solgt millioner af albummer, men også har markeret sig i kraft af sine vovede og visuelt opsigtsvækkende musikvideoer samt koncerter.

Nyheden om hendes koncert på Tinderbox fik de sociale medier til at koge over. Både med jubel og en smule skuffelse. Hos Down the Drain Concerts, der står bag Tinderbox, var det primært førstnævnte. I Tinderbox' femårige historie er der aldrig solgt så mange billetter på samme dag, som tilfældet var onsdag. Faktisk var der så mange, der ville købe, at festivalens hjemmeside ikke kunne følge med.

- Vi havde problemer med festivalens hjemmeside på grund af det store tryk lige efter offentliggørelsen, og det hjalp ikke på situationen, at Ticketmasters hjemmeside var nede i to en halv time på samme tidspunkt. Det var en lidt tung start på dagen, men det endte alligevel som det bedste dagssalg i festivalens femårige levetid, siger festivalchef Brian Nielsen.

Nedbruddet har uden tvivl betydet, at en del potentielle købere ikke har fået løst billet.

- Vores opgave bliver selvfølgelig at sørge for, at de køber billetten, og at de ikke bliver mødt af en billetudbyder eller en hjemmeside, som ikke fungerer, siger Brian Nielsen.