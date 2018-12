Tinderbox-firma nomineret til fire internationale priser

Down the Drain Group, der står bag festivalerne Tinderbox, Northside og Haven, er nomineret til fire priser ved The European Festival Awards.

The European Festival Awards, der uddeles til et show i den hollandske by Groningen til januar under festivalen Eurosonic, har nomineret Down The Drain Group, Northside og Haven Festival i fire forskellige kategorier til 2018-kåringerne.

De fire nomineringer er fordelt i kategorierne: "The Brand Activation Award" - Haven Festival & IKEA, "The Green Operations Award" - Northside, Promoter of the Year - Down The Drain Group samt "Best Medium-Sized Festival" - Northside.

- Det er et tungt felt, hvor der er delt nomineringer ud til en stribe af de bedste festivaler i Europa. Vi er særligt beærede over, at vores arbejde med bæredygtighed i Aarhus endnu engang bliver fremhævet af juryen, og så er det fantastisk, at det særdeles vellykkede og populære samarbejde med IKEA på Haven Festival i København også har kastet en nominering af sig. I første omgang er vi bare stolte over at have fået hele fire nomineringer, og så må vi jo nu krydse fingre og se, hvordan det går, når priserne skal deles ud til januar, siger talsmand for Down The Drain Group, John Fogde.