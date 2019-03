Tinderbox booker rocklegende: Neil Young i hus efter måneders forhandlinger

Efter flere måneders intense forhandlinger kan Tinderbox onsdag præsentere årets indtil videre største booking. 73-årige Neil Young giver sin eneste skandinaviske koncert i år lørdag 29. juni i Tusindårsskoven med sit band Promise of the Real.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, er det faktisk kun Johnny Cash i Skovdalen i Aalborg i 1997, som kan måle sig med denne booking. Det blev i øvrigt hans sidste koncert i Danmark. Cash var det, man kalder "et hug i skæftet". Præcis som koncerterne med Pink Floyd, Michael Jackson og senest Radiohead på Northside. Neil Young giver også et særligt kryds. I min bog er der ingen, der når ham til sokkeholderne rent sangskrivermæssigt. Måske lige på nær Cash, siger Brian Nielsen.

- Han er ener. En kompromisløs tornado på en scene. Han er ikke er bange for at bevæge sig ud i lange guitarsoloer, hvor feedbacken skriger så højt, at den kan vække de døde, siger Brian Nielsen.

Neil Young blev født i 1945, men alderen tynger ikke den canadiske musiker, hvis liv bedst kan opsummeres i en linje fra ét af hans største hits: "Keep on Rockin' in the Free World".

- Jeg er himmelråbende lykkelig over endelig at kunne løfte sløret og melde ud, at Neil Young optræder på årets Tinderbox. Efter mange måneders hårdt arbejde med uforudsete "humpler" er aftalen endelig faldet på plads med et af rockens største navne. Neil Young har en nærmest alfaderlig tyngde og er et af de absolut største navne, vi har præsenteret indtil videre på Tinderbox, siger Brian Nielsen.

Festivalchef Brian Nielsen har svært ved at tøjle sin begejstring over at kunne annoncere det, der uden tvivl er festivalens absolutte hovednavn anno 2019.

Neil Percival Young, født 12. november 1945, er en canadisk sanger og sangskriver, der anses for en af de mest respekterede og indflydelsesrige musikere i sin generation.Han er opvokset i Winnipeg i provinsen Manitoba og indledte sin karriere i det lokale teenageband The Squires. Senere indgik han i 1960'er-bandet Buffalo Springfield, inden han i 1969 indledte sin solokarriere med albummet "Neil Young". Siden indtrådte han som fjerde medlem i den succesfulde kvartet "Crosby, Stills, Nash & Young". Han er kendt for sin nasale stemmes høje register og for sine dybt personlige sangtekster. Det meste af Youngs musik falder inden for to forskellige genrer. Den første er akustisk country- eller folkrock med sange som "Helpless", "Heart of Gold", "Old Man" og "Long May You Run". Den anden er en mere klassisk, ekspressiv rock som på sangene "Cortez the Killer", "Cowgirl in the Sand", "Like a Hurricane" og "Keep on Rockin in the Free World". Blandt de vigtigste udgivelser finder man "Everybody Knows This Is Nowhere" (1969), "After the Goldrush" (1970), "Harvest" (1972), "On the Beach" (1974), "Tonight's the Night" (1975), "Rust Never Sleeps" (1979), "Freedom" (1989), "Ragged Glory" (1990) og "Harvest Moon" (1992). Siden 2010 har han udgivet ni albummer.

Neil Young turnerer med sit band Promise of the Real, hvor Willie Nelsons søn Lukas Nelson er omdrejningspunkt. PR-foto

"Harvest"-udgivelser er ikoniske

Et tidligt højdepunkt i Neil Youngs karriere var albummet "Harvest", der ikke bare gik nummer et i USA, men også var det bedst sælgende album i 1972. Albummet står i dag som en af 1970'ernes bedste udgivelser, og 20 år senere fik albummet en søster eller bror i form af "Harvest Moon", der har næsten lige så høj status hos anmeldere og fans.

- De to udgivelser er mesterværker, som står højt på listen over mine yndlingsplader. Ingen andre akustiske plader kommer i nærheden. "The Needle and the Damage Done" fra "Harvest" er min personlige favoritsang med Neil Young. Sangen handler om, hvordan musikere tæt på ham blev ødelagt af heroin. Blandt andet et af de tidlige medlemmer fra Crazy Horse. En ufattelig stærk sang, der understreger hans format som sangskriver, siger Brian Nielsen.

Festivalchefen understreger også, at Neil Young af mange anses for at være grungemusikkens stamfader.

- Hans øgenavn "Godfather of Grunge" understreger hans enorme betydning for genren. Ikke mindst albummet "Rust Never Sleeps" fra 1979, hvor guitarforvrængningen er virkelig ond, har inspireret bands som Nirvana og Pearl Jam. Netop Pearl Jam indspillede han albummet "Mirror Ball" med i 1995, siger Brian Nielsen.