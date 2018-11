Tinderbox 2019: Festivalen afslører første hovednavn

Onsdag formiddag præsenterede Tinderbox det første navn - et hovednavn - til næste års festival. Festivalchef Brian Nielsen forventer, at de sociale medier koger over.

Efter et langt tilløb er Tinderbox klar med det første hovednavn til festivalen anno 2019. Det er den elektroniske, svenske gruppe Swedish House Mafia, som ikke har optrådt samlet i Danmark siden 2012. De tre medlemmer har dog optrådt på Tinderbox, da Steve Angello gæstede Magicbox i 2016, mens Axwell & Ingrosso optrådte på den første festival i 2015. - Swedish House Mafia er lige så stort et navn for Tinderbox 2019, som Depeche Mode var i 2018. Det ene navn har sine rødder i EDM-genren (electronic dance music, red.), mens det andet har rødder i den elektroniske rock. - Swedish House Mafia har været det absolutte hovednavn på verdens største elektroniske musikfestival, Tomorrowland, og i sagens natur også et kæmpe navn på Tinderbox. Jeg vil gå så langt som til at kalde det et perfekt navn til Tusindårsskoven, siger festivalchef Brian Nielsen. At Swedish House Mafia optræder netop på Tinderbox, kalder han en selvfølge. - De tre medlemmer har alle optrådte som dj's på festivalen, og med tanke på, hvad Magicbox betyder for festivalen, er jeg tilbøjelig til at sige, at Swedish House Mafia er en bedre booking end Depeche Mode. Jeg ved godt, mange vil være uenige, fordi de måske ikke kender gruppen. Men jeg kan love for, at de sociale medier kommer til at gå aldeles amok, når nyheden om Swedish House Mafia på Tinderbox slipper ud, siger Brian Nielsen.

En hymne for en generation Det var meningen, at Swedish House Mafia først skulle offentliggøres torsdag, men sådan gik det ikke. - Når man kommer op i den her størrelsesorden, er der indimellem nogle ting, festivalen ikke er herre over. Swedish House Mafia præsenterer flere koncerter på deres verdensturné i dag - deriblandt Tinderbox - og så kan vi bare rette ind, siger Brian Nielsen. Brian Nielsen tror, at mange læsere kender flere af gruppens numre, end de måske tror. - Jeg gætter på, at mange genkender sangene "Don't You Worry Child" og "Save the World", der på en måde blevet en hymne for en generation, selv om de måske ikke lige ved, at det er Swedish House Mafia, som står bag. Faktisk står disse sange lige så stærkt akustisk som i fuld påklædning, og derfor kan man godt argumentere for, at trioen til trods for EDM-prædikatet også har et ben i pop-lejren, siger Brian Nielsen. Der er ingen tvivl om, at målgruppen til Swedish House Mafia hører til i den unge ende af skalaen. Det er der ikke nødvendigvis noget galt i. - Man skal lige huske på, at det yngre publikum har lige så meget ret til at høre de navne, de drømmer om på Tinderbox. Når det er sagt, så skal det modne publikum ikke være nervøs. De kommende uger præsenterer vi mange flere navne, hvoraf en del vil falde i god jord hos den ældre del af publikum, siger Brian Nielsen.