Tinder for tøj: Tre venners app skal skabe inspiration

For tre måneder siden fik de tre venner fra Odense - Simon Bak, Michael Laugesen og David Grady - lanceret deres inspirations-app til modetøj, "Trendmatch". De tre mænd bruger alle deres vågne timer på at give kvinder den bedste shoppeoplevelse.

På første sal i Boxen, kontorbygningen for iværksættere på Seebladsgade i Odense, sidder tre unge mænd og arbejder på højtryk. Computere og tavler med tal og massere af udklip afslører, at det er app-udviklere, der arbejder her. Men hvilken slags app sidder tre 25-årige knægte og udvikler på? En inspirations app for mode til kvinder, naturligvis. Det er drengene Simon Bak, Michael Laugesen og David Grady, der siden april har arbejdet hårdt for at præsentere deres app, Trendmatch, der kom på markedet i november 2018. Men hvordan kommer man på at skabe en app som Trendmatch? Det var ifølge direktør og salgschef for Trendmatch, Simon Bak, en idé, der udsprang fra arbejdet med deres udviklingsfirma, 44 Pixel Aps. - Vores opgave var at tiltrække flere kunder til hjemmesider. Her oplevede vi en tendens, der viste, at to tredjedele af al trafik til mange netbutikker kom fra mobiltelefoner, men kun halvt så mange shoppede på mobilen. Det fik os til at tænke, at her var der potentiale for en løsning, fortæller Simon Bak. Det fik de tre venner til at udvikle en tidlig prototype, og efter en snak med både søstre og kærester var de unge app-udviklere ikke i tvivl om, at de havde fat i noget.

Den nemmeste måde at forklare Trendmatch til folk på er, som mange har sagt til os, at det er "Tinder for tøj". Det kan vi af gode grunde ikke bruge i vores markedsføring, men hvis andre folk forstår appen sådan, er det ikke den værste sammenligning. David Grady, markedsføringschef og dataudvikler hos Trendmatch

Sådan virker Trendmatch Med appen Trendmatch kan du vælge det tøj, du kan lide, fra forskellige udbydere, gemme det ét sted og så lave et samlet køb.Appen virker ved, at du bliver præsenteret for et enkelt stykke tøj ad gangen, og så stryger du fingeren til højre på skærmen, hvis du kan lide det og vil gemme det og til venstre, hvis du ikke kan lide det.



Udviklerne af appen forklarer, at det svarer til, at man udvalgte ting i forskellige butikker i Rosengårdcentret og betalte samlet ved udgangen.

Appen er ofte blevet omtalt som "Tinder for tøj", og den velkendte "swipe-funktion" er også den bærende interaktion i Trendmatch. Foto: Michael Bager

Inspireret af Tinder Mændene bag Trendmatch har udviklet appen ud fra designteorien "Choice Overload". Teorien beskriver, at folk har svære ved at foretage valg, jo flere valgmuligheder de bliver præsenteret for. Omvendt er det nemmere at vælge, når der er færre valgmuligheder. Trendmatch-drengene fandt ud af, at potentielle shoppere på netbutikker ofte bliver mødt med op til 100 stykker tøj pr. side af gangen. Men ifølge design- og produktionsansvarlige, Michael Laugesen, er hele idéen at få tøjvalget ned på den mest enkle valgmulighed: ét valg af gangen. - 100 produkter på en lille mobilskærm er ofte uoverskueligt. Derfor opgiver folk tit køb på mobilen. Derfor var vi ikke i tvivl om, at vi skulle skabe en app med klare valg og fravalg - og det sker nemmest ved et enkelt stykke tøj ad gangen, siger Michael Laugesen. Inspirationen for disse valg og fravalg fik de fra dating-appen Tinder. Her stryger brugerne fingeren til højre eller venstre over skærmen, alt efter om de vil matches med den viste person på skærmen eller ej. Det har gjort Trendmatch letgenkendelig for den målgruppe, som den forsøger at ramme. Ifølge Trendmatch's markedsføringschef og dataudvikler, David Grady, har den tydelige lighed mellem de to apps faktisk været en fordel, når Trendmatch skal forklares. - Den nemmeste måde at forklare Trendmatch til folk på er, som mange har sagt til os, at det er "Tinder for tøj". Det kan vi af gode grunde ikke bruge i vores markedsføring, men hvis andre folk forstår appen sådan, er det ikke den værste sammenligning, siger han og griner med sine to kollegaer. De fortæller yderligere, at de har fået flere henvendelser fra brugere, der på blot en halv time har strøget igennem appens nuværende 2000 tøjartikler.

10 års venskab er fundamentet for det gode samarbejde mellem de tre unge app-udviklere. Foto: Michael Bager

Venner og partnere For de tre unge mænd er der mere end blot app-udvikling, der binder dem sammen. De mødte hinanden i 2009 på HTX i Esbjerg og har holdt sammen lige siden. Og de ti års venskab har givet dem en fordel i deres professionelle arbejdsliv, mener de: - Selv før vi startede virksomheden, har vi lært at arbejde sammen og have gode diskussioner. Vi lytter til hinanden og er der for hinanden - også uden for arbejdstiden. Det gør det bare fedt at gå på arbejde, selv på en mandag, fortæller Michael Laugesen. Simon Bak, der har en baggrund i militæret, ser det som den største styrke, at de har kendt hinanden så længe. - Vi kender hinandens styrke og svagheder. Vi kender vores ansvarsområder. Vigtigst af alt, kender vi hinanden så godt, at vi ved, hvornår vi skal presse hinanden, og hvornår vi skal lade være. Det er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for os, siger han.

Det kræver sit snilde at udvikle en app som denne. Her ser vi Michael laugesen i gang med at redigere de enkelte sider. Foto: Michael Bager

Øjne mod fremtiden Trendmatch-udviklerne tror på, at deres app har enormt potentiale. Om fem år ser de appen være downloadet på 80 procent af alle smartphones i aldersgruppen 13-25 i Danmark. Appen vil derudover også være at finde på det udenlandske marked, hvis alt går efter planen. De tre venner tror på, at så snart de får blot ét af de store tøjmærker på appen, tager det hele fart. Og så er der også stadig plads til at drømme. - Om fem år har vi smadret Zalando, lyder det optimistisk fra David Grady.

I en alder af blot 25 har app-udviklerne store ambitioner for Trendmatch. De satser på at være på 80 procent af alle smartphones for unge i alderen 13-25 inden for de næste fem år. Foto: Michael Bager