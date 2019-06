Tiltalt for ni timers mishandling: Offer snittet fra mundvig til øre og tvunget til afskeds-sms til mor

I mere end ni timer blev en mand angiveligt frihedsberøvet i sin lejlighed i Odense af to mænd, der ifølge politiet bandt offeret, inden han blev snittet i, beskudt med softguns og tvunget til at sende en afskeds-sms til sin mor.

Med en rygsæk indeholdende en økse, en grensaks, to ledninger og ni forskellige køkkenknive troppede to mænd ifølge politiet kort før juletid op hos en mand, der skyldte penge.

Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i anklageskriftet i sagen mod mændene på 39 og 40 år, der skal for retten fredag. Og vi skal advare om, at de følgende linjer er særdeles voldsom læsning.

Mændene er tiltalt for den 19. december 2019 at være trængt ind i offerets lejlighed i Odense, hvor de skal have bundet manden fast til en stol med ledninger og udsat ham for en mishandling, der strakte sig fra omkring halv syv om morgenen til klokken 16 om eftermiddagen.

Ifølge anklageskriftet blev offeret udsat for adskillige knytnæveslag i ansigtet, fik et dybt snitsår fra mundvigen til øret på venstre kind, blev snittet dybt og fik cirka 20 centimeter lange snitsår på begge lår, fik flere slag i hovedet med den flade side af en økse, blev snittet og stukket med kniv på højre skulder og underarm, ligesom mændene skal have skåret ham i øverste del af højre øre med enten en kniv eller den medbragte grensaks.