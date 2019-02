Tilsyn uden overraskelsesmoment: Firma har haft over to uger til at rydde alle spor

Årslev Entreprenør har haft alle muligheder for at fjerne spor efter ulovlig beboelse. Tilsynet, der gennemføres i dag, blev varslet 14. januar

- Vi skal også forberede os på sådan et tilsyn. Vi tænker, det passer fint at gennemføre det i morgen (i dag tirsdag, red. ) i forhold til den væsentlighed, der er i de her forhold. Det er hurtigst muligt i forhold til, hvad der kan lade sig gøre.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det havde gjort en forskel, hvis vi havde været bekendt med den fare, der er. Om vi så kunne have foretaget et uvarslet tilsyn i stedet, siger Brian Brandt Bundsgaard.

- Vi var ikke på daværende tidspunkt, da tilsynet blev varslet (14. januar, red. ), bekendt med, at der også var de her kemikalier på ejendommen (som beskrevet i Fyens Stiftstidende siden i fredags, red. ).

- Har I ikke mulighed for at foretage uvarslede tilsyn?

- Det er sådan, lovgivningen er skruet sammen. Det har noget at gøre med, at ejendomsretten er ukrænkelig. Derfor skal vi give en frist, når vi laver den her type tilsyn, siger han.

Der er tale om et tilsyn, der er varslet på forhånd, som ejeren af bygningen, Seden Ejendomsinvest og dennes lejer Årslev Entreprenørforretning, har kendt til siden den 14. januar. Med andre ord har udlejeren og Årslev Entreprenørforretning, der ifølge avisens oplysninger har haft polakkerne indkvarteret, haft rigelig tid til at fjerne alle spor.

Når Odense Kommunes folk i dag ankommer til adressen Nordbirkvej 4 i Seden for at undersøge, om der er spor efter de polske arbejdere, som ifølge avisens oplysninger har sovet og opholdt sig i bygningen i månedsvis, er risikoen for en lang næse bestemt til stede.

Reaktioner kan spænde vidt

Udfaldet af dagens tilsynsaktion vil afhænge af, hvad kommunens folk finder på stedet.

Hvis alle spor efter beboelse er væk, sker der næppe ret meget.

- Vores formål er at sikre, der ikke bor nogen derude ulovligt, og hvis de er fraflyttet, er det selvfølgelig positivt. Men vi læser selvfølgelig også avisen og har set den dokumentation, der har været bragt der, og vi vurderer på den baggrund, hvad der er mulighed for, siger Brian Brandt Bundsgaard.

Er der derimod stadig tegn på, at nogen bor og sover i ejendommen, vil det føre til et påbud fra kommunen om, at de skal fraflytte.

- Og det er klart, at kan vi konstatere, der er en sundhedsrisiko for borgerne, så bliver det et strakspåbud. Desuden vil vi vurdere, om der skal ske politianmeldelse, forklarer Brian Brandt Bundsgaard og opsummerer således:

- Jo værre, det er, des hårdere og hurtigere kan vi skride ind. Det er klart, at vi kan ikke have en tilstand, hvor nogen reelt kan være i livsfare ved at bo et sted. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere.

Tirsdagens tilsyn på Nordbirkvej er i øvrigt udvidet til også at omfatte repræsentanter for Industri og Klima, som er det kontor, der fører miljøkontrol i Odense Kommune. Det bekræfter Boie Skov Frederiksen, der er afdelingschef for såvel Byggesag som Industri og Klima.