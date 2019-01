Når Odense Kommune den 1. juli lukker Hjallese Plejecenter, fordi der kommer et privat friplejehjem til byen, skal 68 beboere have fundet nye steder at bo, ligesom de cirka 50 medarbejdere skal videre til andre stillinger. Medarbejderne befinder sig i øjeblikket i en venteposition, og bruger deres energi på at drage omsorg for beboerne, der er meget mærkede af den kommende flytning.

Den 8. januar blev medarbejderne på Hjallese Plejecenter indkaldt til møde. Her blev de informeret om Odense Kommunes beslutning om at lukke Hjallese Plejecenter per 1. juli. Ifølge tillidsrepræsentant Lone Ahlf var meddelelsen som en mavepumper. - De første dage efter, at vi fik meddelelsen, var vi alle meget kede af det, siger hun. Stemningen er i øjeblikket svær at beskrive. Lone Ahlf forklarer, at både medarbejdere og beboere i tiden befinder sig i et mærkeligt vakuum, hvor de afventer, hvad der skal ske med dem. - Man går med et håb om, at lukningen alligevel ikke bliver gennemtrumfet, samtidig med, at man jo inderst inde godt ved, at det er usandsynligt, siger Lone Ahlf, der er social- og sundhedshjælper og tillidsrepræsentant.

Medarbejderne på Hjallese Plejecenter bruger i tiden mange timer på at snakke med forvirrede og frustrerede beboere, der i løbet af de næste måneder skal fraflytte deres bolig. Selv føler medarbejderne sig i en underlig venteposition. Foto: Michael Bager

Formildende omstændighed Selvom Odense Kommunes Ældre- og Handicapchef synes, situationen er ærgerlig for både medarbejdere og beboere, mener han, at der er en formildende omstændighed. - Vi har ikke opsagt nogen medarbejdere endnu. Og det lykkelige i den ulykkelige situation er, at det drejer sig om en faggruppe, hvor der mangler arbejdskraft, og derfor har vi en meget stor forventning om, at de pågældende medarbejdere kommer i arbejde, fortæller Kim Bøg-Jensen. Han understreger samtidig, at de ansatte på Hjallese Plejecenter er gode, dygtige og solide medarbejdere. Derfor, siger han, har kommunen stor interesse i at beholde ressourcerne inden for egen organisation og vil gøre, hvad de kan for at sikre netop det. Hvad gør I for at sikre, at der ikke sker en medarbejderflugt under de her lidt ustabile forhold? - Det er helt korrekt, at vi har en opgave i at sikre tilbuddets drift, indtil den sidste er flyttet. Samtidig har jeg stor respekt for, at medarbejderne skal have smør på brødet. Derfor vil vi tale med hver enkelt medarbejder om, hvor de kan se sig selv henne, siger Kim Bøg-Jensen.

Magtesløse borgere Isabella Jakobsen og Lone Ahlf fortæller, at deres og det øvrige personales opmærksomhed i tiden primært er rettet mod beboerne, snarere end på deres egen situation. - Vi ved jo godt, at vi nok skal finde noget arbejde på et tidspunkt. Måske ikke lige med det samme, men på sigt, siger 27-årige Isabella Jakobsen, der er social- og sundhedsassistent. Mange af de ældre er forvirrede, frustrerede og meget uforstående over den kommende lukning. Nogle er mere mærket af det end andre, fortæller Isabella Jakobsen. - Der er rigtig mange, der føler sig magtesløse. De føler sig som skrald, der bliver smidt på lossepladsen, siger hun og fortæller, at det som medarbejder er hårdt at se beboerne lide. Lone Ahlf supplerer: - Vi har også en del borgere, der har tendens til depression. Og der er det klart, at en nyhed som den her godt kan skubbe til sådan noget. Borgernes største frygt er ifølge Isabella Jakobsen og Lone Ahlf, at de ikke finder godt til rette på det nye sted, de skal hen. - Det er jo sådan en helt grundlæggende frygt for "hvad skal der ske med mig", siger Lone Ahlf. Begge medarbejderes største håb er, at de kan få bragt beboerne godt og trygt videre.

Håber, at alternativer er gennemtænkt Lone Ahlf ville ønske, at der var blevet tænkt mere på menneskerne bag murene end selve murene. - Man har ikke haft tanke på menneskene bag. Der er tænkt i kroner og ører. Man har kun fokuseret på, hvad ejendommen er værd, siger Lone Ahlf. Både Lone Ahlf og Isabella Jakobsen er skeptiske over for, om man har gennemtænkt alle alternative løsninger, inden man indstillede Hjallese Plejecenter til lukning. Eksempelvis fremhæver Lone Ahlf et behov for flere aflastningspladser. Muligheden for at omdanne nogle af Hjallese Plejecenters boliger har Ældre- og Handicapchef Kim Bøg-Jensen imidlertid tidligere afvist med henvisning til den gældende jura på området. Den endelige beslutning om lukningen af Hjallese Plejecenter træffes på byrådsmødet den 23. januar.