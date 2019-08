Til opera i Eventyrhaven: Skoleklasser er storforbrugere af HCA Festivals

Selvom skoleåret næsten lige er begyndt, udnytter mange skoler muligheden for at rykke undervisningen ud af klasselokalerne under den igangværende HCA Festivals.

Fredag formiddag var fag som dansk, matematik eller historie erstattet af eventyr og opera for de mange børn og unge, som mødte op til den særlige udgave af Brødrenes Grimms eventyr Hans og Grete, som Odense Sommeropera og Det Kongelige Teater Balletskolen Odense opførte i Eventyrhaven.

- Når det kan passe med timerne, forsøger vi at udnytte alle muligheder for at komme ud af huset. Der er også nogen af eleverne, der tidligere på ugen har været inde at se De 5 Verdenshjørner i Odeon. Det giver et afbræk i hverdagen, og så bruger vi det jo også i undervisningen, lød det fra folkeskolelærer Peter Østergaard, som havde taget 6.c fra Abildgårdskolen med til operaforestillingen.

Eleverne fra 6.c var langt fra den eneste skoleklasse, der havde fundet vej til den solbeskinnede plæne foran scenen.

På den allerforreste række sad eleverne 1.a på Paarup Skole, som skulle bruge hele fredagen på at opleve et udpluk fra programmet til HCA Festivals.

- Vi har forsøgt at gøre det sådan, at vi har en fuld dag, hvor vi kan tage rundt til forskellige ting. Vi skal blandt andet se Fyrtøjet på Posten og nogle af de ting, der foregår på Flakhaven, sagde 1.a-lærer Frederikke Jørgensen, der pegede på, at fredagens mange oplevelser giver børnene noget særligt.

- Det giver dem en masse glæde, men det styrker også sammenholdet mellem dem, når man kan tage ud på denne her måde, sagde hun.