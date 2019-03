Rådmand Søren Windell (K) opfordrer Odense Kommune at lytte til regeringens stresspanel, når det anbefaler ikke at udsende mails døgnet rundt.

Odense Kommune bør gå forrest i kampen mod stress, og den kamp begynder med at sende mails ud til borgerne på humane tidspunkter frem for døgnet rundt. Sådan lyder det fra den konservative ældre- og handicaprådmand Søren Windell, efter at regeringens stresspanel for nylig foreslog at begrænse antallet af mail-udsendelser til to gange om ugen.

- Det er rigtigt set af panelet at kigge på den måde, vi i dag kommunikerer med hinanden på. Hvor mange, vi skal sende mails ud, vil jeg ikke tage stilling. Førhen fik man jo bare post én gang om dagen, og der er ingen grund til at sende mails til folk efter kontortid. Jeg mener, at vi overordnet set bør give det en tanke, hvordan mail-sendingerne fungerer i praksis. Vi behøver ikke lave politik på alting, men på tværs af kommunens forvaltninger bør vi tale om, hvilket signal vi sender udadtil, og hvornår vi sender mails ud, siger Søren Windell.

Han vil tage idéen videre til Økonomiudvalget, hvor han tager det op på næste møde den 3. april.