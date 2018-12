Man skal lige tænke sig til det, og det kan godt virke ret svært i første omgang: Ude foran Rosengårdcentret, mellem grøn og rød indgang, bider vinden og får de spagfærdige plusgrader til at føles som minus.

Små nyplantede træer står i decemberkulden og varsler det forår, det er svært at forestille sig. De varsler også nye tider for centret, for engang, når træerne har fået løv, vil der komme andet liv omkring dem end de uendelige rækker af biler på centrets mægtige p-plads. Til forsommer vil der sidde mennesker i solen med et glas vin, en pizza, en frokost, et middagsmåltid, eller hvad man nu nyder fra et spisested.

Til forsommer vil der på strækningen mellem grøn og rød indgang ligge spisested på spisested med udeservering. Og dermed brydes en tradition for, at i Rosengårdcentret foregår det hele inden for. Men det er nu ikke fordi, denne forandring ikke vil sætte sit spor indendøre. Her er en hel centergade ved at tage form som et madsteds-mekka. Blandt andet har Sunset Boulevard allerede åbnet med sandwich på menuen, og det samme har Fire & Stone med pizzaer.

I de kommende måneder vil flere følge, og engang til forår eller forsommer er hele gaden klar under navnet Food Avenue med i omegnen af 15 spisesteder, hvoraf en god del altså vil få udeservering.