Tidligere skole stod i flammer: Tre unge for retten i sag om påsat brand på Demantsvej

Tre meget unge tiltalte på henholdsvis 15 og 16 år skal tirsdag for retten. De er anklaget for at have sat ild til en tidligere skole på Demantsvej i det sydlige Odense.

Store flammer i taget og massiv røgudvikling var synet, der mødte politibetjente og brandfolk, da de den anden april ved 18-tiden rykkede ud til en brand på Demantsvej 12 i det sydlige Dalum. Branden viste sig ifølge politiet at være påsat, og tirsdag skal tre unge mennesker for Retten i Odense, tiltalt for at have sat ild til den tidligere skolebygning. En 16-årig dreng fra Glamsbjerg blev kort tid efter branden varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig. Men det har ændret sig, fortæller anklagerfuldmægtig Sine Josephsen. - De erkender nu umiddelbart alle tre i et eller andet omfang, at de har gjort det eller været medvirkende, siger hun. I midten af april havde politiet foruden den 16-årige også sigtet en 15-årig pige og en 15-årig dreng i sagen. - Det er spor omkring gerningsstedet og vidneforklaringer, der har ført os frem til dem, fortalte efterforskningsleder Claus Andkjær.

Ungdomskriminalitetsnævn Hver politikreds har siden 1. januar haft et ungdomskriminalitetsnævn, der består af en dommer (formand), en kommunalt ansat og en ansat hos politiet. Nævnet fastlægger indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10 til 17 år. Det sker i dialog med både barnet eller den unge og dennes familie.



Ungekriminalforsorgen holder øje med, at nævnets afgørelse bliver fulgt, og kommunen vurderer løbende, om der er brug for en anden foranstaltning. I så fald kigger nævnet på sagen igen. Også den unge eller dennes forældre kan bede nævnet genbehandle sagen.



Nævnet kan blandt andet bestemme, at barnet eller den unge skal i praktik, skal modtage pædagogisk støtte eller at vedkommende skal bo hos en plejefamilie, på et opholdssted eller en døgninstitution.

Skader ikke gjort op Branden i bygningen, der tidligere har huset Al-Salahiyah Skolen og Fyns Privatskole, blev opdaget omkring klokken halv syv. Der gik dog flere timer, før den var slukket, og ilden forårsagede store skader på bygningen. Anklageren fortæller til Fyens Stiftstidende, at det endnu ikke er gjort op, hvor meget skaderne koster at udbedre. Hun tager forbehold for, at der kan komme et erstatningskrav mod de unge. Anklagemyndigheden vil have den 16-årige idømt en ungdomssanktion med socialpædagogisk behandling i to år. Hvad der skal ske med de to 15-årige, hvis de findes skyldige, skal det fynske ungdomskriminalitetsnævn tage stilling til, står der i anklageskriftet. Følg sagen her på Fyens.dk. Du kan se en video fra branden øverst i artiklen.