Tidligere kulturchef i Odeon skal løfte dyrskuet

Dårlig økonomi kostede Sara Ekknud jobbet som kulturchef for Odeon efter fire år. Nu er hun klar til at arbejde for en enkeltstående, stor og traditionsrig event. Det Fynske Dyrskue

Det er godt tre måneder siden, at Sara Ekknud blev fyret som Odeons kulturchef og fra den ene dag til den anden måtte se sig selv som jobsøgende. Men det er slut nu. Fra i dag sætter hun sig til rette ved et skrivebord hos den økonomiske landbrugsrådgiver Centrovice i Vissenbjerg for at planlægge næste års udgave af Det Fynske Dyrskue. Titlen er dyrskuechef.

- Det var mig, der hørte, at de manglede en eventmager, og det har jeg jo stor erfaring med at lave fra mine fire år i Odeon. Desuden kan jeg sagtens forestille mig, at Det Fynske Dyrskue igen bliver hele familiens samlingssted, og det vil jeg virkelig gerne være med til at sørge for, siger Sara Ekknud, der får titel som dyrskuechef efter Alex Nielsen, der har søgt andet job. Han nåede kun at sidde et enkelt år i stolen.

Ud over sin fortid som byggeleder og kulturchef for Odeon er Sara Ekknud uddannet journalist og har en fortid som formand for Venstres Ungdom i Odense. Det sidste fik hende inden for i en stilling i Region Syddanmark, da Carl Holst var regionsformand, men hun afviser, at det politiske slægtskab mellem Venstre og landbruget har banet vejen for hendes nye ansættelse.

- Jeg er ikke længere medlem af et politisk parti, siger hun, der privat danner par med Odenses konservative ældre- og handicaprådmand, Søren Windell.

Det Fynske Dyrskue har fundet sted siden 1882 - siden 1961 på Dyrskuepladsen - og er landets ældste. For 10 år siden var der godt 70.000 besøgende ved Det Fynske Dyrskue, i år var tallet 45.000. Der er med andre ord plads til forbedring, men hvilken form for forbedring, det skal være, vil Sara Ekknud endnu ikke tale om.

- Jeg har enorm stor respekt for det traditionsrige arrangement, som de fleste fynboer har et forhold til, og derfor skal jeg heller ikke kloge mig på, hvad der skal ske, før jeg har haft næsen i stoffet og lært de mennesker at kende, der allerede arbejder dér, siger hun.

Foruden Sara Ekknud arbejder en konsulent fast på arrangementet. Det Fynske Dyrskue finder sted fra 12.-14. juni 2020.