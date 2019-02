Tidligere dømt for drabsforsøg: 57-årig nu straffet for halsgreb, knytnæveslag og dødstrusler

En 57-årig mand fra Bolbro er blevet dømt for vold og trusler mod en anden mand, der efter egen forklaring tilbageholdt den dømtes søn, efter han havde set ham være med til at tæske en autistisk dreng med blødersygdom.

Han nægtede sig skyldig, og hans forsvarer Niels Rex gik efter en frifindelse, men en 57-årig mand blev alligevel fundet skyldig i vold og trusler.

En enig domsmandsret ved Retten i Odense idømte i denne uge den 57-årige to måneders fængsel for at have taget halsgreb på og slået en mand fra samme område i Bolbro og desuden truet manden flere gange på livet.

Volden fandt sted den 28. oktober sidste år ved 17-tiden på et græsareal i den vestlige Odense-bydel. Her stod offeret og holdt fast i den dømtes søns arm. Sønnen råbte "slip mig", hvilket fik flere i området til at ile til. Blandt andet den 57-årige far, som kun iklædt underbukser løb hen, tog et fast greb om manden hals med den venstre hånd og slog ham med et hårdt knytnæveslag med den højre, ligesom han flere gange råbte, at han ville slå manden ihjel.

Den dømte, der mødte op i retten med kasket og træsko på, forklarede selv, at han var meget ophidset, men at han slet ikke nåede at få fat i manden, fordi hans ekskone stillede sig imellem.