Tidligere OB-profil skal nu score kunder i stedet for mål

Efter fire sæsoner og knap 100 kampe for OB spillede angriberen Rasmus Festersen i slutningen af maj sin sidste kamp i den stribede trøje i hjemmekampen mod Brøndby.

Nu er den 33-årige tidligere professionelle fodboldspiller klar til at indlede en ny karriere. Rasmus Festersen er ansat hos den odenseanske virksomhed HR-ON, der leverer digitale løsninger inden for blandt andet e-rekruttering og HR.

Den tidligere OB-profil får hos HR-ON til opgave at arbejde med PR og kommunikation.

Rasmus Festersen - der har taget en universitetsuddannelse ved siden af fodboldkarrieren - glæder sig til de nye jobmæssige udfordringer. Og han er samtidig ganske ydmyg i forhold til den nye karriere, som er foran ham.

- Jeg har været mange år i et ekstremt resultat- og præstationsorienteret miljø præget af struktur og disciplin, og jeg er vant til at have kontakt med sponsorer, erhvervsfolk og presse. Samtidig er jeg smertelig bevidst om, at jeg er en eksfodboldspiller, indtil jeg får bygget mit navn op i min nye karriere, forklarer han i en pressemeddelelse.

Foruden sit job hos HR-ON har Rasmus Festersen også et andet hverv at passe. Efter sin sidste OB-kamp blev han en del af klubbens ambassadørkorps, som blandt andet også tæller Lars Høgh, Thomas Helveg og Tommy Møller Nielsen. Ambassadørerne er blandt andet med til fanarrangementer, giver interviews, rundvisninger på stadion og sidder selv på tribunerne til OB's kampe, når det lader sig gøre. Rasmus Festersens indtræden i ambassadørkorpset var historisk på den måde, at han var den første, der gik direkte fra at være aktiv Superligaspiller til ambassadør.

Søndag kan du læse et større interview med Rasmus Festersen på Fyens.dk og i Fyens Stiftstidende.