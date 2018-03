Veninderne Bettina Nielsen og Louise Diamant vil sætte fokus på psykisk sårbarhed hvert år i uge 11. I år er første år, og det er lykkes at lave to arrangementer i Odense med det særlige fokus i denne uge.

I denne uge er der særligt fokus på psykisk sårbarhed i Odense. Det skyldes et initiativ fra de to veninder Bettina Nielsen og Louise Diamant, der forsøger at lave en kampagne, der vender tilbage hvert år i uge 11.

De to veninder har begge været helt nede at vende psykisk. Nu er de begge blevet næsten helt raske og er godt på vej til at få helt normale liv efter mange år i skyggen af psykisk sygdom.

Guitar og digte i uge 11 Den første uge 11 kampagne skydes i gang i Odense med to arrangementer.Torsdag 15. marts fra klokken 16 er der åbent hus på Aktivitetshuset Kochsgade 29.



Her holder Center for socialpsykiatriske dagtilbud, CSD Odense, til. Hvad det er kan man høre mere om, når der er rundvisning i huset.



Klokken 17 vil Cecilie Skovbjerg fortæller om sig selv og sine oplevelser med sin psykiske sygdom og Lasse Mainz vil fortælle om at være barn i et hus, hvor en af de voksne er psykisk sårbare.



Fra klokken 18 kan man købe aftensmad til kun 20 kroner per kuvert, og til maden og efter maden vil der være underholdning med "rebellen fra Langeland" og Else Kirk fra Pio, som står bag kampagnen "En af os."



Fredag den 16. marts er der foredrag på Borgernes Hus om psykisk sårbarhed fra klokken 16.



Eftermiddagen begynder med, at Louise Diamant læser op af sine digte. klokken 16.16 fortæller Jesperr Holst Steistrup og Martin Anker Jensen om deres venskab, og hvordan de hjælper hinanden med at leve med angst.



Klokken 17.15 underholder Jesper Runge med sin personlige historie og sin guitar.



Begge arrangementer er gratis.

Som overskuddet er kommet tilbage til de to veninder meldte sig også virketrangen til at gøre noget for andre.

Første ide var at starte en landsindsamling til fordel for psykisk sårbare. Det viste sig at være så besværligt, at de måtte sadle om. Nu er de godt i gang med deres uge 11 kampagne som de kalder "Fokus på psykisk sårbarhed."

De første dage i denne uge har deres kampagne kørt på kampagnens facebook-side, torsdag er der arrangeret foredrag og musik i Aktivitetshuset i Kochsgade, og fredag er der flere indslag i Borgernes Hus.

- Det er så vigtigt, at vi begynder at snakke om psykiske lidelser uden det er pinligt eller flovt. Lige som man kan tale om brækkede arme og nye hofter til et middagsselskab, så skal det også være naturligt at tale om psykisk sygdom, forklarer Bettina Nielsen om baggrunden for kampagnen.