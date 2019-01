Thorødrengenes liv

NÆSBYHOVED BROBY: "Thorødrenge" er titlen på Tony From Petersens bog og foredrag om livet på svagbørnskolonien Thorøgård på Thorø ud for Assens. Lørdag klokken 14 i sognegården ved Næsbyhoved Kirke starter Tony From Petersen sin "hudløst, ærlige, socialdokumentariske skildring af en børnekultur og dens hårde vilkår for en stor gruppe københavnske drenge", der blev sendt hjemmefra i tre lange måneder for at leve sammen med 60 fremmede drenge og lære at begå sig i en drengekultur delt op i stærke og svage. /RAS