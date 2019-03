Thomsen fortæller de bedste historier

Man kan spørge på den ene eller anden måde. Men han er ikke meget for at afsløre præcis, hvad der venter, når han og Johnny Wøllekær mandag har præsenteret læserne for arbejdet med databasen Fynske Billeder. For den anden halvdel af Café Stiften-arrangementet er med ham selv på plakaten.

- Det bliver de bedste historier fra 41 års arbejde med byens historie, siger Jørgen Thomsen. Og ikke mere.

1. april stopper han som stadsarkivar i Odense, men inden da har han lovet at øse af sin enorme mængde af historier fra et langt arbejdsliv fra dengang, der var odenseanere, der endnu kunne huske 1. verdenskrig, tiden med lokum i gården og mange af de ting, der for længst er gledet ud af mands minde. Og selv om han snart rydder kontoret i Historiens Hus på Klosterbakken for at give plads sin efterfølger, Johnny Wøllekær, så kan han ikke slippe historien.

- Jeg har flere bogprojekter, som jeg skal have gjort færdig. Og så vil jeg også fortsætte som frivillig. Jeg kan ikke slippe historien, for som jeg siger: Selv om jeg fra 1. april ikke længere får en løncheck hver måned, så stopper historien jo ikke her, siger Jørgen Thomsen, der blandt andet gennem en hel række læserarrangementer, arrangementer på Historiens Hus og gennem de årlige uddelinger af Odensebogen for mange er blevet synonym med byens historie.

Mandag kan 150 heldige læsere få de bedste. Eller læse dem i tirsdagens udgave af Fyens Stiftstidende.