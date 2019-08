Teknikerne skulle lige overbevises: Robotter er på scenen med internationale dansestjerner

Han havde ikke lige forventet dét opkald.

Men alligevel var Thomas Visti, administrerende direktør for den odenseanske robotvirksomhed MIR, ikke i tvivl om sit svar, da Pivot Dance Company ringede for at spørge, om han havde lyst til at lade nogle af MIR-robotterne være del af HCA Festivals gallaforestilling De 5 Verdenshjørner.

- Selvfølgelig sagde jeg ja. Det er vores debut i den slags, men det er et godt match, når nu vi er Odense, at robotterne så er med, mener han.

Normalt fragter robotterne for eksempel medicin fra sygehuskældre og op på patientgangene og leverer også komponenter i bilindustrien.

Men på scenen i Odeon i denne uge omgiver MIR-robotterne sig med både internationale dansestjerner og Odense Symfoniorkester.

Ifølge Thomas Visti var der da også teknikere hos MIR, der lige skulle overbevises om, at det nu var en god idé at programmere robotterne til noget helt andet.

Men det lykkedes.