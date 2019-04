Teenagedreng fra Odense-området sigtet for brand på nedlagt skole: Politiet fortsætter efterforskning af skolebrand

En teenagedreng fra Odense-området er blevet sigtet i forbindelse med branden i den nedlagte skole på Demantsvej tirsdag. Han blev anholdt efter, at politiet havde truffet ham i nærheden af branden. Det fortæller Claus Andkjær Rosenberg, der er efterforskningsleder hos Fyns Politi.

- Vi har sigtet en i forbindelse med ildpåsættelse på skolen efter, at vi traf personen i nær tilknytning til branden. Nu skal vi til at lægge fast, hvad tilknytningen er, siger efterforskningslederen og slår fast, at han ikke kan kommentere sagen meget på grund af i gangværende efterforskning.

Politiet er ved at finde ud af, hvordan branden er opstået, hvem der eventuelt har været involveret, og om der skal rejses tiltale mod den sigtede - eller andre.

De indledende undersøgelser er lavet og den sigtede er afhørt.

Men de tekniske undersøgelser er stadig i gang, og der venter yderligere vidneafhøringer. Hvad, politiet har fundet ud af på baggrund af den foreløbige efterforskning, ønsker efterforskningslederen ikke at kommentere på.

Men han forventer, at de sidste undersøgelser bliver foretaget inden for de kommende dage.

- Der er mange efterforskningsskridt. Vi er nødt til at se på hele spektret. Vidneforklaringer, undersøgelser og personens forklaring koblet med de afsluttende, tekniske undersøgelser, siger Claus Andkjær Rosenberg.