Ted x Odense: Et indblik i den brillante præstation

TED Talks

TED Talks er populære verden over - de mest populære er set af mere end 40 og 50 millioner mennesker. Her taler en person om en idé, som er værd at dele, og fremlæggelsen må ikke vare længere end 18 minutter. Ofte er der kun tre eller fem minutter til rådighed. TED x Odense udspringer af TED Talks - x'et står for "uafhængig organiseret" af folk, der har fået licens af moderorganisationen. TED står for, som var i fokus for de første TED Talks tilbage i 1990'erne. Siden er stort set alle andre idéer blevet budt velkommen med et fokus på, at emnerne kan forbindes til andre områder. Siden 2006 har det været gratis at se TED Talks på nettet. Dette års TED x Odense-arrangement finder sted den 13. april i Odeon.