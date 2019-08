Teaterskolen er ved at være på toppen igen

En redningsplan ser ud til at have hjulpet en ellers kriseramt Teaterskolen Toppen. Lige nu er der sommercamp, som også trækker nye elever til - blandt andre 11-årige Kirsten Nannerup (i gule shorts). Foto: Nils Svalebøg

Teaterskolen Toppen har været lukningstruet, men nu går det bedre, efter der er kommet mere styr på strukturen.

Krisen er afblæst, men man skal stadig være på vagt. Sådan lyder en status for Teaterskolen Toppen i Slotsgade. Sidste år var teaterskolen genstand for en større redningsplan. - Vi har fået meget mere struktur og styring, siger skolens daglige leder, Isabel Ravn. Skolen fik som et led i redningsplanen blandt andet ny bestyrelse, og kaster man et blik på den, finder man navne som Torben Iversen og Rune Kallager, og de navne fortæller meget tydeligt, hvad det er for en rolle, Toppen spiller i Odenses kulturliv. Teaterskolen er for 6-24-årige, og den leverer et hav af børn, som spiller med hos Torben Iversen i H.C. Andersen Paraden og/eller i Den Fynske Landsbys H.C. Andersen Festspillene, som Rune Kallager er bestyrelsesformand for. - Mere end 80 procent af deltagerne i H.C. Andersens Festspillene i år er børn, der har gået eller går på Toppen, fortæller Isabel Ravn. Teaterskolen Toppen er altså et helt afgørende led i den fødekæde, der sørger for at holde niveauet højt hos de odenseanske festspils-attraktioner og for den sags skyld videre ud til for eksempel Nyborg Vold eller Frøbjerg Festspil

Teaterskolen Toppen Toppen holder til i Slotsgade og er Fyns største teaterskole for børn.Den nye sæson begynder 2. september og varer til udgangen af april.



Skolen har hold i drama, dans, sang, musicalperformance med mere i forskellige alderklasser.



Der er også undervisning på eliteniveau.

Isabel Ravn er daglig leder af Toppen med et hav af opgaver. Hun leder også en skole i Vejle, er medinstruktør i Frøbjerg og mor til tre-årige tvillinger, så der er nok at se til. Foto: Nils Svalebøg

En blæksprutte Ansættelsen af Isabel Ravn som daglig leder er også en del af forklaringen på, at Toppen er gået fra at være en lukningstruet underskudsforretning til at komme i mere smult vande. Isabel Ravn er noget af en blæksprutte som både underviser og administrerer desuden at klare rengøring, hjemmeside, pr og al mulig andet praktisk arbejde. - Tidligere var der kun en administrativ leder, siger Isabel Ravn, som har meget mere føling med den daglige drift, end der var i den tidligere ledelsesstruktur. Det handler for Isabel Ravn også om ikke at oprette undervisningshold med mindre, der er elever nok til det. - Jeg synes, vi har fået skabt en positiv stemning, og det mærker eleverne også, siger hun og peger samtidig på, at man har fået tilknyttet en række engagerede instruktører og har udvidet paletten af undervisningstilbud. Derfor har man også haft held til at få fyldt holdene bedre op, selv om der stadig er plads til flere elever. Den meget omdiskuterede skolereform er på sin vis også et plus for Toppen. - Der er ikke så mange kreative fag i skolerne mere, og det mærker vi, siger Isabel Ravn.

Leder Isabel Ravn i spidsen for sommercamp-holdets 25 elever på Teaterskolen Toppen. Foto: Nils Svalebøg

Sommercamp Egentlig er der sommerferie på Toppen lige nu. Den nye sæson begynder i starten af september, men i denne uge har der været sommercamp med 25 deltagere. En af dem er 11-årige Kirsten Nannerup. Veninden Clara Skov Meyerhoff havde lokket hende med til en vennedag på skolen, og nu er Kirsten Nannerup ikke alene på camp, men også klar til at melde sig på flere hold til den nye sæson på Toppen. - Jeg er ok til at danse, men jeg vil gerne være bedre. Det er sjovt at være på camp, og man får lynhurtigt nye venner, siger Kirsten Nannerup, der skal begynde i 5. klasse efter sommerferien. To år ældre Ida Bøg Gommesen er også på sommercamp. Hun har allerede gået på teaterskolen i tre år og synes, at der er kommet mere styr på undervisningen og flere ting at vælge imellem. Hun vil gerne være bedre til at synge og i det hele taget at performe. Og så har skolen sammen med en klasselærer styrket hendes selvværd. - Da jeg var mindre, hadede jeg at være i centrum. Nu har jeg fået mere selvtillid, siger Ida Bøg Gommesen, der skal i 7. klasse efter sommerferien. Og også fortsat gå på Toppen, der er meget mere på toppen, end den længe har været.

13-årige Ida Bøg Gommesen (th) har gået tre år på Toppen, og hun fortsætter i den kommende sæson. Foto: Nils Svalebøg

Teaterskolen Toppen holder sommercamp med 25 deltagere. 22 af dem er piger. Foto: Nils Svalebøg

Pause i sommercampen, hvor blodsukkeret lige kan komme op. Foto: Nils Svalebøg

Pause er lig med is-tid. Foto: Nils Svalebøg

11-årige Kirsten Nannerup er ny på Toppen og klar til gå på flere kurser, når sæsonen begynder til september. Foto: Nils Svalebøg

13-årige Ida Bøg Gommesen har gået tre år på Toppen, og hun fortsætter i den kommende sæson. Foto: Nils Svalebøg