14 måneder efter, at tre tatovører i Nørregade i Odense blev truet og afpresset af tre tidligere medlemmer af Black Army kommer sagen nu endelig for Østre Landsret.

Det sker torsdag og fredag i denne uge, hvor de tre tidligere bandemedlemmer er tiltalt for i februar 2017 at have opsøgt tatovørerne og bedt om at give en såkaldt donation til den kriminelle bandegruppering.

I stedet for en donation gik tatovørerne til politiet, og der blev rejst sigtelse og senere tiltale, og i april 2017 faldt der dom til de tre bandemedlemmer.

De blev idømt henholdsvis seks, syv og otte måneders fængsel, og sagen skulle have været for Østre Landsret i december. Det kom den også, men måtte aflyses, fordi en af de tiltalte var blevet så syg, at vedkommende ikke kunne møde op.

Retten kom med 14 forskellige datoer i februar og marts, men det var umuligt at finde bare én dato, hvor de tre forsvarere og en bistandsadvokat alle kunne møde op.

Derfor blev den 5. april den først mulige dato - altså omkring 14 måneder efter, at truslerne og afpresningen havde fundet sted, og cirka et år efter byrettens dom.