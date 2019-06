Tasketyve stjal fra mor og datter

En mor og datter blev onsdag eftermiddag udsat for et groft tasketyveri, da de sad på en bænk ved Munke Mose i Odense. De to sad og kiggede over mod nogle boldbaner, da to ukendte mænd på knallert pludselig kom kørende forbi på stien ved bænken. Da knallerten, med de to hætteklædte mænd på passerede parret, greb den ene ud efter kvindens taske, der var lige ved siden af hende på bænken. De to tasketyve kørte væk med tasken i retning af Jagtvej og er ikke set siden. Tasketyveriet skete ifølge anmeldelsen til Fyns Politi omkring klokken 16.00.

Fremgangsmåden med at stjæle tasker fra knallerter er velkendt og ofte benyttet af tyve i Odense. Som regel går det dog ud over cyklister, der kører med tasker og andre værdier i cykelkurve, uden at have sikret dem forsvarligt til kurven. Der er ikke noget nærmere signalement af de to mænd, end at de begge var klædt i sorte hættetrøjer. (oms)