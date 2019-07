Mick Jagger på scenen. Aviser og øjenvidner fortæller, at larmen var ubeskrivelig, og at det i perioder var svært at høre, hvad der blev spillet. Alligevel husker mange tilbage på koncerterne med glæde. Rolling Stones fortsatte med to koncerter i København og to i Malmø, før turen gik hjem til England. Foto: Arne Bloch/ Stadsarkivet