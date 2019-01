DALUM: Odense Teaters Leonore Christina-stykke er sikkert grunden til, at Dalum Bibliotek sammen med Dalum Kirke og Dalum Lokalhistoriske Forening arrangerer læsecafe mandag den 14. januar klokken 16, hvor bibliotekar Elin Jørgensen styrer samtalen om Maria Hellebergs bog "Leonore Christine". Tilmelding er nødvendig via odensebib.dk, og der er et begrænset antal pladser. Torsdag den 17. januar følger et foredrag om Leonora Christine Ulfeldt samme sted. /RAS