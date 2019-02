TV 2's Tour-kommentator: Jeg fik kuldegysninger, da det sorte klæde gled ned og afslørede den danske Tour-rute

For TV 2's garvede Tour de France-kommentator, Dennis Ritter, har det været en hæsblæsende uge, som bliver svær at overgå. Afsløringen af Danmark som startsted for Touren i 2021 er noget af det største, der er sket i hans arbejdsliv. Og han har arbejdet nærmest i døgndrift det meste af ugen. Avisen fangede ham på vej fra København til Odense på strækningen, hvor Tour-feltet vil rulle af sted om to et halvt år.