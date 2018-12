TBT-projektet er stødt på problemer: Projektchef bekræfter forsinkelse

TBT-chef Stig Langsager bekræfter, at "der er en forsinkelse i færdiggørelsen af dele af arealerne over og ved p-kælderen".

Det er uklart, om forsinkelsen får betydning for letbanens planlagte åbning i december 2020.

Den store ombygning af Odense centrum under navnet Fra Gade til By er udfordret på tidsplanen. Sådan har det gennem et stykke tid lydt på vandrørene, og direkte adspurgt bekræfter TBT-projektchef Stig Langsager nu over for Fyens Stiftstidende, at en del af projektet er forsinket. - Vi kan se, at der er en forsinkelse i færdiggørelsen af dele af arealerne over og ved p-kælderen, oplyser han.

Vil ikke gå i detaljer Det er p-kælderen i den sydlige del af området, ved Fisketorvet og i området mellem rådhuset og HCA Andersen-kvarteret, det handler om. For nuværende ønsker Stig Langsager ikke at gå i detaljer med, hvad problemerne består i. Det skyldes hensynet til den dialog om at finde de bedst mulige løsninger på problemerne, som foregår netop i disse uger, forklarer han. - Det er nogle interne forskydelser i p-kælderen, siger han dog. Ifølge Langsager er det ikke sådan, at den endelige færdiggørelse af p-kælderen, som det ser ud nu, står til at blive forsinket. Men interne deadlines på enkelte dele af projektet ser ud til at blive svære at nå. Og årsagen til, at det kan være vigtigt for andre og ikke blot internt på TBT-kontoret, er, at Odense Letbanes tidsplan er afhængig af, at bestemte dele af TBT-projektet skal være klar på bestemte tidspunkter. De to projekter er så at sige filtret ind i hinanden i gensidig afhængighed.

Letbane kræver låg på p-kælder Efter planen skal Odense Letbane indvies i december 2020. Men som letbanedirektør Mogens Hagelskær udtrykte det i et interview med Fyens Stiftstidende den 2. december, så afhænger letbanens tidsplan blandt andet af, at TBT-projektet til tiden er klar til at levere den adgang til området, som letbanen har brug for. Hagelskær udtrykte det således: - Vi kommer tættere og tættere på, at vi har brug for at komme til derude (i TBT-området, red.), og du kan jo selv gå ud og se, hvordan det skrider frem med p-kælderen i den sydlige del af området (mellem Fisketorvet og Overgade, red.). Letbaneprojektet har en født afhængighed af TBT. Der skal være låg på p-kælderen, før vi kan komme til. I samme interview kaldte Mogens Hagelskær byomdannelsen på den tidligere Thomas B. Thriges Gade for "en af de risici, der er stigende i øjeblikket". Avisen har forespurgt hos Odense Letbane, om Mogens Hagelskær har lyst til at uddybe. Det har han ikke på nuværende tidspunkt, lyder svaret fra letbanens kommunikationschef, Benthe Vestergaard.

Flere svar først i det nye år Stig Langsager kan heller ikke endnu svare på, om TBT-projektets udfordringer kan ende med at forsinke letbanens planlagte åbning i december 2020. - Det er endnu ikke muligt for mig at sige noget præcist om udfordringernes omfang og heller ikke deres betydning, siger han. Han kalder TBT-området for "særdeles komplekst med både P-kælder, byggerier, Eventyrhus, byrum og letbane". - Koordineringen mellem de mange projekter har hele tiden været et risikoområde, siger Stig Langsager. Projektchefen tilføjer, at han i starten af det nye år forventer at have et klarere billede af situationen, og hvad det kan få af betydning.