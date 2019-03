TBT-byggeri: Midlertidig asfalt er ikke for fodgængere

Flere har bemærket, at der er asfalteret mellem Vestergade og Overgade, men det betyder ikke, at området ikke fortsat er en byggeplads, lyder det fra Stig Langsager, der er projektleder på Fra Gade Til By. Byen bliver først samlet igen med udgangen af 2020.

- Det kan være, man ikke synes, der er den store byggepladstrafik lige nu, men det kommer - og det vokser allerede dag for dag. Inden længe kommer der en byggelift, og så vil arbejdet stå på de næste par år. Det er en byggeplads, og det vil være alt for farligt at lade fodgængere spadsere rundt derinde, siger han.

Fra Gade Til By-projektets medarbejdere har fået flere spørgsmål om, hvorfor de ikke åbner terrænet for fodfolket, når nu belægningen netop er rullet tilbage på dette stykke, hvis afspærrethed sender borgerne ud på en omvej gennem Hans Jensens Stræde eller ned omkring Det adelige Jomfrukloster for at komme fra den ene del af byen til den anden. Men det kommer ikke til at ske, siger projektleder Stig Langsager:

Se med på webcam

Når der er lagt asfalt ud på strækningen, skyldes det ifølge Stig Langsager, at Aarsleff, der for AP Pension skal til at opføre en seks-otte etagers ejendom på den grund, der kaldes byggefelt 1, og som befinder sig lige bag rådhuset.

- Entreprenøren har ønsket et fast køreunderlag frem for grus, som der undervejs er meget vedligehold med. For tiden er de store betonelementer til byggeriet ved at blive sat på plads, og man kan i øvrigt følge arbejdet på byggepladsen fra vores hjemmesides tre webkameraer. Men asfalten er ikke udtryk for, at der vil være asfalt på strækningen, når byggeriet er overstået, fastslår han.

Ligesom på de øvrige opståede pladser på den nordlige del af den tilbyggede TBT-gade vil der blive forskelligt klinkeunderlag på den sydlige del.

- Lige så snart et byggeri er færdig, fjerner vi asfalten og går i gang med at lægge klinker, siger Stig Langsager, der fortæller, at Vestergade- og Overgade vil blive forbundet med to slags granit, mens det tidligere Fisketorvet får små mosaiksten.

- Selve overgangen mellem Vestergade og Overgade åbner sidst i 2020, også selv om vi ikke er færdige med klinkearbejdet. Vi skal nok skaffe passager til gennemgang, siger Stig Langsager.