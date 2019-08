Syv-årig cyklist ramt af to på el-løbehjul

En syvårig blev for øjnene af sin mor søndag aften kort efter klokken 19 påkørt af to unge på et el-løbehjul.

Episoden fandt sted på Kertemindestien i Odense, der fører fra centrum af byen ud mod Vollsmose og videre til Kerteminde.

Ifølge vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi kørte de to unge i første omgang videre.

- Først efter cirka 100 meter vender de sig, fordi moren råber ad dem. De slår ud med armene og siger "det var bare et uheld" og kører videre, fortæller han og tilføjer, at man ved uheld faktisk har pligt til at standse op og sikre sig, at den anden part er ok, inden man fortsætter.

- Det måde, de optræder på, er muligvis at sidestille med, at man ikke lever op til den forpligtelse (at sikre sig, at modparten er ok, red.). Under alle omstændigheder er det dårlig stil bare at køre videre, siger vagchefen.

Desuden er det slet ikke tilladt at køre to ad gangen på løbehjulene, der kan køre cirka 20 kilometer i timen.